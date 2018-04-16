Новый совет директоров НМТП

13 апреля 2018 года на внеочередном собрании совета директоров ПАО «Новороссийский морской торговый порт» было принято решение об избрании председателем совета директоров Дмитрия Пристанскова – заместителя министра экономического развития Российской Федерации – руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

На этом посту представитель государства сменил представителя государственной трубопроводной монополии «Транснефть» Рашида Шарипова.

Также совет директоров постановил досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ПАО «НМТП», избранных годовым общим собранием акционеров в мае прошлого года и избрать в совет директоров ПАО «НМТП» в новом составе:

Сергей Андронов,

Максим Гришанин,

Сергей Киреев,

Николай Платонов,

Дмитрий Пристансков,

Александр Тихонов,

Рашид Шарипов.

Таким образом, в совет директоров вошли все кандидаты, пятеро из которых представляют «Транснефть-сервис» и двое – государство. Напомним, группа «Сумма» кандидатов в совет директоров не выдвигала.

Кроме того, на прошедшем заседании были сформированы в новом составе комитеты при совете директоров по стратегии, аудиту, кадрам и вознаграждениям.

Отметим, что ранее «Транснефть» сообщила, что приостановила переговоры с группой «Сумма» о выкупе ее пакета в НМТП, а также предложила сделать председателем совета директоров порта представителя государства.