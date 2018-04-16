Информационно-аналитическое агентство

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    • Министр открыл движение

    16.04.2018

    • АО «Восточный Порт» открыло движение парка отправления порожних вагонов припортовой станции Находка Восточная ДВЖД, строительство которого завершено в рамках реализации Третьей очереди специализированного угольного терминала «Восточного Порта». Старт работе парка дал министр транспорта России Максим Соколов в рамках визита в «Восточный Порт» 15 апреля.

    Новая железнодорожная инфраструктура предназначена для распределения грузопотока как на Третью очередь и действующий специализированный угольный комплекс «Восточного Порта», так и на другие портовые терминалы в бухте Врангеля.

    Министр открыл движение«Сегодня мы открываем ключевое звено для дальнейшего развития нашего крупнейшего специализированного угольного порта Восточный. Развитие портовой инфраструктуры, реализация экспортного потенциала нашей транспортной системы позволят решить задачи, поставленные Президентом страны в Послании Федеральному Собранию. Увеличение пропускной способности угольного порта в полной мере отвечает решению этих задач. Это очень инновационный проект, и порт соответствует самым высоким экологическим стандартам при перевалке угля. Также это один из элементов по расширению провозных мощностей БАМа и Транссиба. Открытие нового парка позволит увеличить перевалку уже на действующем терминале и создаст необходимые возможности для работы Третьей очереди угольного терминала, доведя таким образом общую мощность до 40 млн тонн. Разумеется, проект решает вопросы социальной поддержки работающих на объекте, новый терминал позволит создать дополнительно 500 рабочих мест», — сказал М.Соколов.

    Как сообщили SeaNews в порту, в результате строительства был расширен парк отправления порожних вагонов, количество путей возросло до 13, а пропускная способность увеличилась почти вдвое. К действующим 8 путям добавилось 5 новых общей вместимостью 355 вагонов и полезной длиной 5,2 тыс. метров. Внедрена система централизованной безопасности станции и пневматическая почта для ускорения обмена документами и оформления порожних вагонов. Отмечается, что новая железнодорожная инфраструктура будет передана в собственность РЖД.

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