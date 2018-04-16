К эксплуатации готово

Министр транспорта РФ Максим Соколов принял участие в «холодном» запуске высокотехнологичного погрузочного оборудования на Третьей очереди специализированного угольного комплекса АО «Восточный порт».

Включение механизмов одного из четырех реклаймеров, установленных на Третьей очереди, показало, что оборудование готово к эксплуатации.

Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение специализированным оборудованием Третьей очереди. Современные погрузчики максимальной производительностью 3,5 тыс. тонн в час каждый позволят оперативно обрабатывать угольную продукцию на складах нового терминала, сообщили SeaNews в компании.

С вводом в эксплуатацию Третьей очереди в «Восточном Порту» будут работать 8 реклаймеров — 4 аналогичных машины уже обслуживают склады действующего специализированного угольного терминала.

На Третьей очереди, как и на действующем специализированном угольном комплексе «Восточного Порта», реализуется ряд мер для обеспечения экологической безопасности при проведении разгрузочно-погрузочных работ. Составы с углем будут следовать по путям с ветрозащитными укрытиями на выгрузку в закрытый комплекс вагоноопрокидывателей, оборудованный системами аспирации и пылеподавления «сухой туман».

Все пересыпные станции представляют собой крытые конструкции с мощными аспирационными установками для улавливания угольной пыли. На склад уголь будет поступать по крытым конвейерным галереям. Защиту от пыления на территории складов обеспечит автоматизированная система орошения, распыляющая пресную воду на угольные штабели; система многоуровневой фильтрации сточных вод; аспирационная система и ветрозащитное ограждение по периметру высотой 20 м.

Сегодня готовность Третьей очереди специализированного угольного комплекса составляет свыше 90%. Общий объем инвестиций в проект составляет 32 млрд рублей. Запуск Третьей очереди в промышленную эксплуатацию запланирован в 2018 году.