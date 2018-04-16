Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 15, 2018

На прошлой неделе наблюдалось снижение спотовых ставок на трейде Азия – Европа и Средиземноморье. На южноамериканском направлении, напротив, ставки существенно выросли по сравнению с 14 неделей года.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр сократились на 5,2%, ставки на порты Средиземноморья – на 2,6%.

Ставки на порты западного побережья США выросли на 2,1%, рост ставок на порты восточного побережья США составил 2%.

Ставки из Китая на Персидский залив увеличились на 5,1%. В то же время ставки на Австралию и Новую Зеландию опустились – на 4,2%. На 15 неделе существенно подскочили ставки из Китая на Южную Америку – их рост составил 22,7%.

На внутриазиатском трейде ставки из Китая на восточные порты Японии выросли 0,9%, на восточные – сохранились на уровне предыдущей недели. Ставки на Южную Корею увеличились на 2,8%. Спотовые ставки на Сингапур сократились на 1,4%.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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