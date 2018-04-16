Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 15, 2018

    16.04.2018

    • На прошлой неделе наблюдалось снижение спотовых ставок на трейде Азия – Европа и Средиземноморье. На южноамериканском направлении, напротив, ставки существенно выросли по сравнению с 14 неделей года.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр сократились на 5,2%, ставки на порты Средиземноморья – на 2,6%.

    Ставки на порты западного побережья США выросли на 2,1%, рост ставок на порты восточного побережья США составил 2%.

    Ставки из Китая на Персидский залив увеличились на 5,1%. В то же время ставки на Австралию и Новую Зеландию опустились – на 4,2%. На 15 неделе существенно подскочили ставки из Китая на Южную Америку – их рост составил 22,7%.

    На внутриазиатском трейде ставки из Китая на восточные порты Японии выросли 0,9%, на восточные – сохранились на уровне предыдущей недели. Ставки на Южную Корею увеличились на 2,8%. Спотовые ставки на Сингапур сократились на 1,4%.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

    144
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2018ГлобальноКонтейнерооборотСингапурФевральШанхайЯнварь 13.03.2018 Контейнерооборот лидеров
    По итогам первых 2 месяцев 2018 года контейнерооборот Шанхая составил 6,3 млн TEU. За отчетный период через причалы […]
    0
    2018БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставкиЯнварь 26.01.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 3
    На 3 неделе года фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize и […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Балтийская таможняВнешняя торговляМартСеверо-ЗападФевральЯнварь 12.04.2018 Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни
    Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Балтийской таможни по итогам первого квартала 2018 года составил порядка 7,8 млрд долларов. […]
    0
    2018ФевральФрахтовые ставкиЧерное мореЮг 09.02.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 5
    На 5 неделе года фрахтовые ставки на перевозки судами прибрежного плавания и балкерами Handysize на рынке Черного моря […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Безработные контейнеровозыГлобальноМарт 16.03.2018 Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 5 марта флот безработных контейнеровозов существенно увеличился как по вместимости, так и по количеству судов. […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    AgilityГлобальноЛогистикаРейтинг 24.01.2018 Россия в рейтинге развивающихся стран
    По версии Agility и Transport Intelligence
    0
    2018Бункерное топливоБункеровкаГлобальноЯнварь 09.01.2018 Обзор мирового рынка бункеровки. 2 неделя 2018
    На второй неделе года практически во всех исследуемых портах стоимость всех видов топлива продолжило расти. Так, в Роттердаме, […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставкиЮгЯнварь 12.01.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 2, 2018
    Рынок Азовского моря после праздников медленно возвращается в рабочий режим.  Тем не менее, ставки на этой неделе показывают […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018ГлобальноГонконгКонтейнерооборотЯнварь 15.02.2018 Контейнерооборот Гонконга
    За первый месяц 2018 года контейнерооборот Гонконга составил 1,81 млн TEU. При этом в январе наблюдался рост контейнерооборота […]
    0
    2018ГлобальноФрахтовые ставкиЯнварь 29.01.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 4, 2018
    На 4 неделе года на основных исследуемых трейдах наблюдается увеличение спотовых ставок. Снижение отмечено только на перевозках на […]
    0
    2018АпрельБункерное топливоБункеровкаГлобально 09.04.2018 Обзор мирового рынка бункеровки. 15 неделя 2018
    На 15 неделе на рынке бункерного топлива наблюдается разноплановая динамика, однако без каких-либо значимых изменений. Газойль подешевел практически […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Азовское мореКаспийское мореФевральФрахтовые ставкиЮг 08.02.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 6, 2018
    Судовладельцы все еще настаивают на более высоких фрахтовых ставках, но похоже, что рынок начал боковое движение.  Мягкая зима […]
    0 Только для подписчиков SeaNews












    • Грузоперевозки Показать всё
    13.04.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 14
    13.04.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 14
    12.04.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 15, 2018
    10.04.2018 В Новороссийске плюс, в Приморске минус
    09.04.2018 Жд экспорт через порты
    06.04.2018 Запущен проект «Юг»
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики