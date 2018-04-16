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    • Кандидаты в совет директоров ОСК

    16.04.2018

    • На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение от 12 апреля 2018г.  №655-р О выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию АО «Объединённая судостроительная корпорация».

    От государства в список кандидатов вошли:

    • В.В.Артяков – первый заместитель генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»,
    • С.С.Галкин – директор департамента Минэкономразвития России,
    • И.М.Каменских – первый заместитель генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»,
    • В.И.Королев – главнокомандующий Военно-Морским Флотом,
    • Д.В.Мантуров – министр промышленности и торговли Российской Федерации,
    • И.С.Петров – вице-президент общества с ограниченной ответственностью «МД Групп»,
    • В.Я.Поспелов – член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации,
    • А.Л.Рахманов – президент акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация»,
    • И.В.Тонковидов — первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Совкомфлот»,
    • И.В.Шестаков – заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по рыболовству,
    • С.Н.Шишкарев – президент ООО «Управляющая компания «Дело»,
    • А.Н.Шишкин – вице-президент ПАО «НК «Роснефть».

     В качестве независимого директора в список включен В.А. Маркелов – заместитель председателя правления ПАО «Газпром».

     Кандидаты для избрания в ревизионную комиссию:

    •  С.Г.Мамонов – заместитель директора департамента Минпромторга России,
    • В.А. Нецветаев – начальник отдела департамента Минпромторга России,
    •  О.В.Новосад – начальник отдела управления Росимущества,
    •  В.И.Сошенко – генеральный директор ООО «Вектор»,
    •  В.В.Щербаков – заместитель начальника отдела департамента Минэкономразвития России.

     

     

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