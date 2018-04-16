Кандидаты в совет директоров ОСК

На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение от 12 апреля 2018г. №655-р О выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию АО «Объединённая судостроительная корпорация».

От государства в список кандидатов вошли:

В.В.Артяков – первый заместитель генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»,

С.С.Галкин – директор департамента Минэкономразвития России,

И.М.Каменских – первый заместитель генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»,

В.И.Королев – главнокомандующий Военно-Морским Флотом,

Д.В.Мантуров – министр промышленности и торговли Российской Федерации,

И.С.Петров – вице-президент общества с ограниченной ответственностью «МД Групп»,

В.Я.Поспелов – член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации,

А.Л.Рахманов – президент акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация»,

И.В.Тонковидов — первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Совкомфлот»,

И.В.Шестаков – заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по рыболовству,

С.Н.Шишкарев – президент ООО «Управляющая компания «Дело»,

А.Н.Шишкин – вице-президент ПАО «НК «Роснефть».

В качестве независимого директора в список включен В.А. Маркелов – заместитель председателя правления ПАО «Газпром».

Кандидаты для избрания в ревизионную комиссию: