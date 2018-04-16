Кандидаты в совет директоров ОСК

На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение от 12 апреля 2018г. №655-р О выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию АО «Объединённая судостроительная корпорация».
От государства в список кандидатов вошли:
- В.В.Артяков – первый заместитель генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»,
- С.С.Галкин – директор департамента Минэкономразвития России,
- И.М.Каменских – первый заместитель генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»,
- В.И.Королев – главнокомандующий Военно-Морским Флотом,
- Д.В.Мантуров – министр промышленности и торговли Российской Федерации,
- И.С.Петров – вице-президент общества с ограниченной ответственностью «МД Групп»,
- В.Я.Поспелов – член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации,
- А.Л.Рахманов – президент акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация»,
- И.В.Тонковидов — первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Совкомфлот»,
- И.В.Шестаков – заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по рыболовству,
- С.Н.Шишкарев – президент ООО «Управляющая компания «Дело»,
- А.Н.Шишкин – вице-президент ПАО «НК «Роснефть».
В качестве независимого директора в список включен В.А. Маркелов – заместитель председателя правления ПАО «Газпром».
Кандидаты для избрания в ревизионную комиссию:
- С.Г.Мамонов – заместитель директора департамента Минпромторга России,
- В.А. Нецветаев – начальник отдела департамента Минпромторга России,
- О.В.Новосад – начальник отдела управления Росимущества,
- В.И.Сошенко – генеральный директор ООО «Вектор»,
- В.В.Щербаков – заместитель начальника отдела департамента Минэкономразвития России.