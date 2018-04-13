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    • Total купит СПГ-активы Engie

    13.04.2018

    • Еврокомиссия одобрила сделку Total по приобретению активов другой французской компании Engie по добыче сжиженного природного газа.

    Стоимость сделки, о которой объявили в ноябре прошлого года, составит порядка 1,49 млрд долларов.

    Еврокомиссия пришла к заключению, что одна из крупнейших в отрасли за последние годы сделка не повредит конкуренции в области поставок, транспортировки и регазификации СПГ из-за совпадения деятельности Total и Enie.

    Total возьмет под свой контроль завод в США, СПГ-проект Cameron, долгосрочные контракты купли-продажи СПГ, танкерный флот и доступ к мощностям по регазификации в Европе.

    Ожидается, что к 2020 году Total нарастит свои мощности по сжижению газа до 23 млн тонн в год, а общий портфель по долгосрочным контрактам вырастет до 28 млн тонн в год с учетом диверсифицированных поставок из Алжира, Нигерии, Норвегии, России, Катара и США. Общая мощность по регазификации составит 18 млн тонн в год.

    Также Total получит флот, который включает 10 СПГ-танкеров.

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