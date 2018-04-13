Samsung Heavy Industries защитит от киберугроз

Samsung Heavy Industries (SHI) сертифицирована как первый в мире поставщик технологии защиты «умных» судов от кибератак.

Технология Smart Ship Solution получила сертификат Американского бюро судоходства (ABS). Она позволит операторам морских перевозок защитить каналы передачи и хранения данных от кибератак.

Технология Smart Ship Solution прошла тестирование по 16 позициям, рекомендованных ABS, включая физическое воздействие (защита от кражи, пожара и других внешних угроз), безопасность операционной системы, контроль доступа.

Смарт-решение SHI продемонстрировало свою способность помочь судам следующего поколения адекватно реагировать на киберугрозы, сообщает Pulse со ссылкой на ABS.