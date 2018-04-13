Информационно-аналитическое агентство

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    • Смягчение ледовых ограничений в Приморске

    13.04.2018

    • Распоряжением капитана порта Приморск в связи с благоприятной ледовой обстановкой с 00-00 16 апреля на акватории порта и на подходах к нему устанавливаются следующие ограничения по режиму ледового плавания:

    Суда без ледового класса допускаются к плаванию во льдах только под проводкой ледокола,

    Суда без ледового класса допускаются к плаванию во льдах только под проводкой ледокола.

    Суде с ледовыми классом Ice1 и выше допускаются к плаванию о льдах под проводкой ледокола или самостоятельно по разрешению и рекомендациям ледокола.

    Барже-буксирные составы и маломерные суда к плаванию во льдах не допускаются.

     

     

     

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