Смягчение ледовых ограничений в Приморске

Распоряжением капитана порта Приморск в связи с благоприятной ледовой обстановкой с 00-00 16 апреля на акватории порта и на подходах к нему устанавливаются следующие ограничения по режиму ледового плавания:

Суда без ледового класса допускаются к плаванию во льдах только под проводкой ледокола,

Суда без ледового класса допускаются к плаванию во льдах только под проводкой ледокола.

Суде с ледовыми классом Ice1 и выше допускаются к плаванию о льдах под проводкой ледокола или самостоятельно по разрешению и рекомендациям ледокола.

Барже-буксирные составы и маломерные суда к плаванию во льдах не допускаются.