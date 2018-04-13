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    • Пираты стали нападать чаще

    13.04.2018

    • Активность пиратов и число нападений на суда снова растут.

    По данным Международного морского бюро (IMB), в течение первого квартала 2018 года было зафиксировано 66 инцидентов – против 43 за тот же период в 2017 году и 37 в 2016,

    Пиратам удалось подняться на борт 39 судов, 11 подверглись обстрелу и 4 были захвачены. В заложники попало 100 моряков, еще 14 человек были похищены.

    29 нападений было совершено в Гвинейском заливе. Из 114 моряков, попавших в руки пиратов, все, кроме одного, были захвачены именно в этом регионе.

    И все четыре судна также были захвачены в Гвинейском заливе – два танкера-продуктовоза, стоявших на якорной стоянке в Котону, и два рыболовных суда – одно в 30 морских милях от берегов Нигерии и второе в 27 милях от Ганы.

    Для, сравнения, в прошлом году в этих водах не было.

    Только в водах Нигерии зафиксировано 22 инцидента с участием пиратов. Из 11 судов, подвергшихся обстрелу, 8 стали мишенью пиратов в Нигерии, в том числе танкер VLCC более чем в 40 милях от Брасса.

    В водах Сомали было зафиксировано одно нападение, когда пираты обстреляли и преследовали на двух катерах танкер-продуктовоз.

    В конце марта танкер дедвейтом 160 тыс. тонн сообщил об обстреле в Аденском заливе.

    В Индонезии было зафиксировано 9 инцидентов, во всех случаях суда стояли на якоре. Пять попыток нападений (некоторые из них удались) было совершено на балкеры, стоявшие в ожидании погрузки угля на якорной стоянке Муара-Берау в порту Самаринда.

    Фото: EU NAVFOR

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