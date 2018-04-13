Информационно-аналитическое агентство

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    • Обновленный УЭО

    13.04.2018

    • Владимир Антропов, руководитель «Канавара Групп»

    С 1 января 2018 года вступил в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, которого всё бизнес-сообщество ждало с нетерпением, но хочется задать вопрос, оправдал ли ТК ЕАЭС ожидания в части контроля за деятельностью уполномоченных экономических операторов.

    Уполномоченные экономические операторы (УЭО) – юридические лица, вовлеченные в международное движение товаров. УЭО соответствуют стандартам безопасности Всемирной таможенной организации или аналогичной системы поставок (ВТаО). Нововведением по ТК ЕАЭС является то, что под категорию УЭО попадают производители, таможенные представители, перевозчики, торговые посредники и т.д.

    С 2018 года введены три типа свидетельств с разными перечнями упрощений, количество которых расширено; разграничение на производственные и непроизводственные компании снято; предложена регрессивная шкала размера обеспечения.

    К принципиально важному новшеству можно отнести введение понятия коэффициента финансовой устойчивости.

    Обновленный УЭООднако преимущества для УЭО не раскрыты и непонятны. Так, при получении статуса УЭО для таможенного представителя сумма обеспечения станет больше на начальном этапе, но основное упрощение – выпуск до подачи таможенной декларации – не представится возможным применить ввиду невозможности для таможенного представителя выступать лицом, ответственным за финансовое регулирование, и декларантом.

    Влияние системы управления рисками на категорирование участников ВЭД (порядок автоматизированного определения категории уровня риска участников внешнеэкономической деятельности, утвержден приказом ФТС России от 1 декабря 2016 г. № 2256), являющихся уполномоченными экономическими операторами, также неясно: на совещаниях и в разъяснениях, публикуемых на сайте ФТС России, должностные лица ФТС утверждают, что автоматизированное категорирование не имеет отраслевой направленности и применяется в отношении всех участников внешнеэкономической деятельности независимо от вида их деятельности, категорий перемещаемых товаров и направления перемещения (экспорт/импорт), но как это тогда стыкуется с тем, что согласно пункта 3 статьи 430 ТК ЕАЭС УЭО относятся к низкому уровню риска?

    В настоящий момент действуют региональные риски в отношении УЭО, в связи с чем большинство компаний – действующие УЭО приняли решение не применять имеющиеся упрощения в связи с тем, что выгода в применении таких упрощений теряется как таковая: приходится ждать досмотров на своем складе более чем несколько дней, на заявления срабатывает множество мер фактического контроля, что приводит к постоянным портовым издержкам, декларации на товары выпускаются таможней далеко не в первоочередном порядке, постоянно незаконно берется обеспечение уплаты таможенных платежей, несмотря на то, что согласно пункта 2 статьи 120 ТК ЕАЭС обеспечение при выпуске товаров до завершения проверки таможенных, иных документов и (или) сведений не предоставляется в случаях, когда декларантом является УЭО, а также когда это определено законодательством государств – членов ЕАЭС.

    Лица, обязанные консультировать УЭО, обозначены таможней формально, по факту никакое консультирование не осуществляется. Да и как консультировать, если позиции у всех таможен разные, а единого мнения, основанного на положениях ТК ЕАЭС так и не доведено?

    С учетом вышесказанного хочется задать вопрос: когда же статус УЭО и контроль за деятельностью УЭО будет регулироваться по закону, в соответствии с законодательством ЕЭАС, основанном на европейской модели?

    Прототипом УЭО ЕАЭС являются УЭО Евросоюза, статус которых регулируется на основании Рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли, разработанных Всемирной таможенной организацией.

    Европейская модель развития в сфере уполномоченных экономических операторов является наиболее практичным и логичным.

    Законодательство ЕС позволяет получить статус УЭО не одной компании, а группе компаний. Для этого необходимо, чтобы компания-учредитель заполнила анкету, а все дочерние компании подали соответствующие заявления в своих странах.

    Основные преимущества УЭО являются неотъемлемой частью законодательства ЕС, регулирующего статус УЭО, и зависят от типа разрешения. В числе прочего законодательством ЕС для УЭО предусмотрены облегченный допуск к таможенным упрощениям (льготам), сниженный документооборот, обеспечение безопасности и сохранности, предварительное уведомление в случае срабатывания фактического таможенного контроля, предварительное уведомление, приоритетный режим проведения фактического таможенного контроля (в связи с иным таможенным законодательством), возможность запросить конкретное место проведения таможенного контроля, взаимное признание с третьими странами.

    Косвенными выгодами, которые дает статус УЭО в ЕС, являются признание в качестве надежного и безопасного делового партнера, улучшение отношений с таможенными и другими государственными органами, сокращение краж и потерь, сокращение задержек в поставках, улучшение планирования, улучшение обслуживания клиентов, повышение лояльности клиентов, снижение затрат на инспекции поставщиков и расширение сотрудничества и т.д.

    По состоянию на начало января 2018 года (момент вступления в силу ТК ЕАЭС) в реестре ФТС России было 175 действующих УЭО. Вопрос в рамках вышесказанного у бизнес-сообщества один: когда статус УЭО признают на территории РФ, не будут заставлять УЭО заниматься самоконтролем, ведь не просто так выдаются свидетельства в ФТС, хочется в это верить. Надеемся, что все моменты будут отражены в столь долгожданном новом законе о таможенном регулировании, соответствующих Решениях Комиссии ЕАЭС, новом Административном регламенте ФТС России.

    Наша компания – «Канавара Групп» – активно принимает участие в семинарах при ФТС России и состоит в рабочей группе коллегии ЕЭК.  В числе прочего до участников ВЭД на этих мероприятиях была доведена информация о планах по введению нового реестра уполномоченных экономических операторов в рамках ЕВРАЗЭС, об основных нарушениях, выявленных в ходе проверки документов и сведений, заявляемых уполномоченными экономическими операторами.

    Однако, принципиально важное новшество УЭО – это возможность пользоваться специальными упрощениями не только декларанту, но всем лицам, задействованным в цепи поставок. Это основное условие включения в реестр УЭО с выдачей свидетельств 2 и 3 типов. Также отмечу, что УЭО в соответствии с ТК ЕАЭС отнесен к «низкой» категории риска. Это означает как доверие со стороны ФТС, так и сниженные меры таможенного контроля на всех этапах декларирования.

    Обновленный УЭО

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