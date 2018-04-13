Новый 20-тысячник COSCO

COSCO принял в эксплуатацию контейнеровоз-20-тысячник. Судно было построено на верфи Dalian Shipbuilding Industry и получило название «COSCO Shipping Gemini».

Длина судна составляет 400 м., ширина – 58,6 м., вместимость – 20 119 TEU. «COSCO Shipping Gemini» оборудован 1 000 рефрозетками. Контейнеровоз будет ходить под флагом Гонконга.

По информации Splash 24/7, с 14 апреля «COSCO Shipping Gemini» будет задействован на сервисе альянса Ocean Alliance – NEU2 на трейде Азия – Европа. На этом сервисе он заменит другой новострой COSCO – «COSCO Shipping Leo», который в конце марта столкнулся с сухогрузом, из-за чего ввод в эксплуатацию этого судна отложен.