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    • Новый 20-тысячник COSCO

    13.04.2018

    • COSCO принял в эксплуатацию контейнеровоз-20-тысячник. Судно было построено на верфи Dalian Shipbuilding Industry и получило название «COSCO Shipping Gemini».

    Длина судна составляет 400 м., ширина – 58,6 м., вместимость – 20 119 TEU. «COSCO Shipping Gemini» оборудован 1 000 рефрозетками. Контейнеровоз будет ходить под флагом Гонконга.

    По информации Splash 24/7, с 14 апреля «COSCO Shipping Gemini» будет задействован на сервисе альянса Ocean Alliance – NEU2 на трейде Азия – Европа. На этом сервисе он заменит другой новострой COSCO – «COSCO Shipping Leo», который в конце марта столкнулся с сухогрузом, из-за чего ввод в эксплуатацию этого судна отложен.

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