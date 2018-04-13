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    • В Славянке потушили пожар на буксире

    13.04.2018

    • По данным ГМСКЦ, 12 апреля в 6-40 на Славянском СРЗ в доке №1 на рейдовом буксире «Хасанец» (порт регистрации Владивосток, судовладелец ЗАО «Востокбункер», стоит в ремонте без экипажа) произошло возгорание внутренних помещений буксира во время проведения огневых работ. Диспетчер ПАО «Славянский СРЗ» вызвал пожарную команду МЧС. В 7 утра пожар локализовали, а в 7-35 полностью потушили. Привлекался один пожарный расчет с автоцистерной МЧС. Пострадавших, загрязнения окружающей среды нет.

    В 8-45 12 апреля в Баренцевом море маломерное надувное судно с двумя членами команды волной и ветром выбросило на остров Малый Олений. Оба члена команды находились на берегу. На аварийному судне закончилось топливо, весла на борту отсутствовали. Поисково-спасительной операцией руководил Центр управления в кризисных ситуациях МЧС Мурманской области. В 18-42 на остров для эвакуации вылетел вертолет МИ-8 ФКУ «СЗ АПСЦ СПб КЦПС», в 19-30 забрали пострадавших, и в 19-57 вертолет приземлился в аэропорту Мурмаши.

     

     

     

     

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