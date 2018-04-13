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    • Блок-кондуктор для второй очереди месторождения Корчагина

    13.04.2018

    • По Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу идет транспортировка верхнего строения морской платформы для месторождения имени Корчагина. По информации «Росморпорта», вчера из морского порта Астрахань вышел барже-буксирный караван в составе пяти вспомогательных судов и комплекса верхнего строения блок-кондуктора, размещенного на транспортно-монтажной барже «Юрий Кувыкин», по направлению к нефтяному месторождению им. Ю. Корчагина в северной части Каспийского моря. 

    Каравану предстоит преодолеть 300 км, большая часть пути пройдет по Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу. В конечной точке маршрута верхнее строение блок-кондуктора будет установлено на опорное основание, которое уже было доставлено и установлено на месторождении в прошлом году.

    Отметим, что блок-кондуктор – ледостойкая морская стационарная платформа (ЛСП) для бурения и эксплуатации нефтяных скважин. Она состоит из опорного блока и верхнего строения. Высота строения составляет около 36 м, вес – порядка 2,5 тыс. тонн.
    Опорный блок был выведен в море весной прошлого года.

    Транспортировка строений осуществляется в рамках реализации второй очереди месторождения имени Юрия Корчагина. Бурение скважин второй очереди позволит вовлечь в разработку запасы восточной части месторождения.

    В целом, как сообщило на прошлой неделе ПАО «ЛУКойл», компания преодолела рубеж в 15 млн тонн нефти, добытой на Северном Каспии – на месторождениях имени Юрия Корчагина и Владимира Филановского. На обоих месторождениях продолжаются работы в рамках вторых очередей освоения.

    Фото: Росморпорт

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