Блок-кондуктор для второй очереди месторождения Корчагина

По Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу идет транспортировка верхнего строения морской платформы для месторождения имени Корчагина. По информации «Росморпорта», вчера из морского порта Астрахань вышел барже-буксирный караван в составе пяти вспомогательных судов и комплекса верхнего строения блок-кондуктора, размещенного на транспортно-монтажной барже «Юрий Кувыкин», по направлению к нефтяному месторождению им. Ю. Корчагина в северной части Каспийского моря.

Каравану предстоит преодолеть 300 км, большая часть пути пройдет по Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу. В конечной точке маршрута верхнее строение блок-кондуктора будет установлено на опорное основание, которое уже было доставлено и установлено на месторождении в прошлом году.

Отметим, что блок-кондуктор – ледостойкая морская стационарная платформа (ЛСП) для бурения и эксплуатации нефтяных скважин. Она состоит из опорного блока и верхнего строения. Высота строения составляет около 36 м, вес – порядка 2,5 тыс. тонн.

Опорный блок был выведен в море весной прошлого года.

Транспортировка строений осуществляется в рамках реализации второй очереди месторождения имени Юрия Корчагина. Бурение скважин второй очереди позволит вовлечь в разработку запасы восточной части месторождения.

В целом, как сообщило на прошлой неделе ПАО «ЛУКойл», компания преодолела рубеж в 15 млн тонн нефти, добытой на Северном Каспии – на месторождениях имени Юрия Корчагина и Владимира Филановского. На обоих месторождениях продолжаются работы в рамках вторых очередей освоения.

Фото: Росморпорт