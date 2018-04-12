DFDS все-таки покупает турецкого ро-ро оператора

DFDS подписала соглашение о покупке доли в 98,8% крупнейшего турецкого оператора U.N. Ro-Ro. Компания выкупит U.N. Ro-Ro у частных компаний Actera Group и Esas Holdings за 950 млн евро за счет эмиссии долговых обязательств.

Как сообщается в заявлении DFDS, доход от приобретения ожидается уже в этом году.

Сделка подлежит одобрению турецкими, австрийскими и немецкими антимонопольными органами, а также итальянскими властями в связи с передачей терминала в порту Триест. Закрытие сделки планируется на июнь.

U.N. Ro-Ro работает в Средиземном море на четырех маршрутах Турция – Италия и на одном Турция – Франция. По информации DFDS, в 2017 году U.N. Ro-Ro перевезла 202 тыс. транспортных средств, что составляет 34% всего объема рынка, включая перевозки наземным транспортом. К концу прошлого компания разместила на маршрутах 12 паромов, средний возраст которых составил 11 лет. Кроме того, U.N. Ro-Ro управляет двумя портовыми терминалами.

Напомним, что DFDS вела переговоры о приобретении U.N. RoRo летом 2014 года, однако вскоре отказалась от своих намерений.