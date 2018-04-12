Информационно-аналитическое агентство

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    • AsstrA покупает тягачи

    12.04.2018

    • Группа AsstrA-Associated Traffic приобрела 6 новых тягачей Scania R400. Машины пополнят специализированный автопарк для перевозок газов подразделения группы Asstra Industrial Gas Logistics. С учетом нового приобретения в парке подразделения будет 70 транспортных средств.

    Автомобили были приобретены по договору лизинга у ООО «Скания лизинг» сроком на 3 года. Общая стоимость контракта составила 34,4 млн рублей.

    Они будут задействованы в перевозках технических газов внутри России, а также в странах Европы и СНГ.

    «C 2012 года мы осуществляем перевозку технических газов, – рассказал заместитель директора операционного управления по спецтранспорту группы компаний AsstrA Олег Гребенько. – Наиболее востребованы отправки кислорода, азота, аргона и водорода, которые используются в металлургии, медицине, пищевой и химической промышленности. Перевозки таких специализированных грузов осуществляются преимущественно собственным транспортом. Технические газы имеют 2-й класс опасности, их транспортировка требует привлечения высококвалифицированных водителей и надежной техники. Каждый год прирост объемов перевозок в этом секторе составляет не менее 25%. Такие показатели подразделения AsstrA Industrial Gas Logistics привели к необходимости закупки дополнительных транспортных средств».

    Оборот AsstrA Industrial Gas Logistics за 2017 год составил 4,5 млн евро. Подразделение выполнило около 10 тыс. заказов на доставку газов в баллонах и цистернах на внутренних и международных сообщениях.

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