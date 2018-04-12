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    • Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни

    12.04.2018

    • Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Балтийской таможни по итогам первого квартала 2018 года составил порядка 7,8 млрд долларов. Это на 18,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года. 

    Как сообщили SeaNews в таможне, число оформленных деклараций на товары за отчетный год достигло 78,2 тыс. (+10,1% к первому кварталу 2017 года), из которых 71,7 тыс. – по импорту и 6,4 тыс. – по экспорту.

    Всего за отчетный год через Балтийскую таможню прошло более 3,3 млн тонн грузов – это на 10,1% больше, чем за прошлый год. В том числе импорт вырос на 1,5% до порядка 2,4 млн тонн, экспорт – на 41,4% до 916,2 тыс. тонн.

    В структуре импорта наибольшая доля принадлежит фруктам (27,53%). Также в пятерку основных товарных групп, импортируемых в зоне Балтийской таможни, по итогам трех месяцев 2018 года вошли полимерные материалы, органическая химия, оборудование и черные металлы,

    В экспорте основная доля принадлежала черным металлам (33,38%). В пятерку основных товарных групп, экспортируемых в зоне Балтийской таможни, также вошли древесина и изделия из нее, бумага и картон, удобрения и продукты неорганической химии.

    Основными странами-поставщиками товаров, импортируемых в РФ в январе-марте 2018 года стали Китай, Эквадор, Марокко, Германия и Южная Корея.

    Наибольшая доля среди стран-получателей российского экспорта по данным Балтийской таможни принадлежит Турции (24,44%). На втором и третьем месте – Китай и Индия соответственно.

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