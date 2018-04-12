Свободный порт Приморск

По информации пресс-службы правительства Ленинградской области, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и губернатор региона Александр Дрозденко обсудили создание в портовой зоне Приморск Выборгского района Ленинградской области свободного порта.

«В настоящее время мы приступаем к строительству крупного терминального комплекса в порту Приморск. Инфраструктура позволит обрабатывать там до 100 млн тонн грузов в год. Сегодня с председателем правительства Российской Федерации мы обсудили этот проект. Он сразу же дал поручение обеспечить новые портовые мощности железнодорожными и автомобильными подходами, а также электроэнергией. Также мы проговорили возможность создания здесь второго в России и первого на Балтике свободного порта», — цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.