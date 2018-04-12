Происшествие с новостроем COSCO

Сдача в эксплуатацию 20-тысячника «COSCO Shipping Leo» отложена на две недели из-за столкновения с сухогрузом «Mercury Triumph».

Инцидент произошел в море недалеко от южнокорейского острова Чеджу. «Mercury Triumph» в это время направлялся в Китай из Японии. В результате происшествия повреждена носовая часть «COSCO Shipping Leo». Сухогруз получил пробоину. О пострадавших не сообщается.

Планировалось, что с 14 апреля контейнеровоз «COSCO Shipping Leo» будет задействован на сервисе альянса Ocean Alliance – NEU2 на трейде Азия – Европа. Поскольку ввод судна в строй отложен, его заменил «COSCO Shipping Gemini».