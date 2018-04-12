Медвежья услуга российским судовладельцам

Капитан дальнего плавания, инженер по организации перевозок и управлению на морском транспорте, юрист, почётный работник морского флота, ветеран труда Е.В.Селюков

Вплоть до 1 февраля 2018 года в случае приобретения судна за границей или постройки его на иностранной верфи российский судовладелец обращался в соответствующее консульское учреждение с просьбой о выдаче временного свидетельства о праве плавания под государственным флагом Российской Федерации.

Консульское должностное лицо выдавало в отношении указанных судов временные свидетельства о праве плавания под государственным флагом Российской Федерации, которые были действительны до момента государственной регистрации судов в одном из реестров судов Российской Федерации, но не более чем шесть месяцев со дня выдачи.

В случае утраты судового свидетельства о праве плавания под государственным флагом Российской Федерации во время нахождения судна за пределами России консульское должностное лицо на основании заявления капитана судна выдавало временное свидетельство о праве плавания под государственным флагом Российской Федерации.

Данное свидетельство по приходу судна в российский порт подлежало передаче капитану порта регистрации для получения дубликата судового свидетельства о праве плавания под государственным флагом Российской Федерации.

Выдача консульскими учреждениями временного свидетельства о праве плавания под государственным флагом Российской Федерации осуществлялась на основании ст.30 Консульского устава Российской Федерации и в соответствии с п.2 ст.16 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации.

В настоящее время российским судовладельцам и капитанам российских судов в указанных выше случаях в консульские учреждения за выдачей временного свидетельства о праве плавания под государственным флагом Российской Федерации можно не обращаться.

Дело в том, что с 1 февраля 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2017 №460-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

На основании данного Федерального закона ст.30 Консульского устава РФ и п.2 ст.16 Кодекса торгового мореплавания РФ утратили силу.

То есть, консульские учреждения лишены сейчас полномочий по выдачи временного свидетельства о праве плавания под государственным флагом Российской Федерации.

Если российский судовладелец приобретёт судно за границей или построит его на иностранной верфи, то каким образом он сможет перегнать судно без государственного флага в российский порт?

Что делать капитану российского судна в случае утраты судового свидетельства о праве плавания под государственным флагом Российской Федерации во время нахождения судна за границей?

На борту судна должен быть оригинал свидетельства (временного свидетельства) о праве плавания под государственным флагом Российской Федерации на бумажном носителе. Без наличия такого свидетельства российское судно из иностранного порта не выпустят.

Согласно Федеральному закону №460-ФЗ, статья 31 Кодекса торгового мореплавания РФ, устанавливавшая обязательное наличие на судне оригиналов судовых документов, утратила законную силу.

Статья 29 Кодекса торгового мореплавания РФ дополнена новым пунктом 5, который наделяет Минтранс России полномочиями устанавливать перечень судовых документов, выдача которых осуществляется в форме электронных документов.

Представляется, что разработчики Федерального закона №460-ФЗ «побежали впереди паровоза». Морские международные конвенции Организации Объединённых Наций и Международной морской организации (IMO) не допускают наличие на борту судна основных судовых документов в электронном виде.

На основании Федерального закона №460-ФЗ п.1 ст.35 Кодекса торгового мореплавания РФ изложен в новой редакции. Теперь перечень морских портов, капитаны которых осуществляют государственную регистрацию судов в реестрах судов Российской Федерации, должен утверждаться Правительством Российской Федерации.

По состоянию на 1 февраля 2018 года было в силе распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2006 года №583-р, которое устанавливает перечень морских портов, капитаны которых осуществляют регистрацию судов в Российском международном реестре судов.

Распоряжение Правительства Российской Федерации №458-р, устанавливающее перечень морских портов, капитаны которых осуществляют государственную регистрацию судов в Государственном судовом реестре, бербоут-чартерном реестре и государственную регистрацию строящихся судов в реестре строящихся судов было издано только 20 марта 2018 года.

Следовательно, государственная регистрация судов в указанных реестрах судов Российской Федерации стала возможной именно с 20 марта 2018 года.

Государственная регистрация судов в Государственном судовом реестре, в бербоут-чартерном реестре и в реестре строящихся судов в период с 1 февраля по 20 марта 2018 года является незаконной и не имеет юридической силы.

Федеральным законом №460-ФЗ были внесены многочисленные поправки в статьи Кодекса торгового мореплавания РФ, которые регламентируют государственную регистрацию судов (статьи 16, 22, 29, 31 (утратила силу), 32, 35, 37, 42, 45, 46).

Учитывая данные обстоятельства, в действующие «Правила государственной регистрации судов, прав на них и сделок с ними в морских портах и централизованного учёта зарегистрированных судов» необходимо внести существенные изменения, без которых данный нормативный правовой акт нельзя применять в практической работе.

Ещё в девятнадцатом веке М.Е.Салтыков-Щедрин разъяснил цель издания законов в России: «Цель издания законов в России двоякая: одни издаются для вящего народов и стран устроения, другие – для того, чтобы законодатели не коснели в праздности».

Можно предположить, что цель принятия Федерального закона от 29.12.2017 №460-ФЗ была «чтобы законодатели не коснели в праздности».

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