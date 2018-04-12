Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Медвежья услуга российским судовладельцам

    12.04.2018

    • Капитан дальнего плавания, инженер по организации перевозок и управлению на морском транспорте, юрист, почётный работник морского флота, ветеран труда Е.В.Селюков

    Вплоть до 1 февраля 2018 года в случае приобретения судна за границей или постройки его на иностранной верфи российский судовладелец обращался в соответствующее консульское учреждение с просьбой о выдаче временного свидетельства о праве плавания под государственным флагом Российской Федерации.

    Консульское должностное лицо выдавало в отношении указанных судов временные свидетельства о праве плавания под государственным флагом Российской Федерации, которые были действительны до момента государственной регистрации судов в одном из реестров судов Российской Федерации, но не более чем шесть месяцев со дня выдачи.

    В случае утраты судового свидетельства о праве плавания под государственным флагом Российской Федерации во время нахождения судна за пределами России консульское должностное лицо на основании заявления капитана судна выдавало временное свидетельство о праве плавания под государственным флагом Российской Федерации.

    Данное свидетельство по приходу судна в российский порт подлежало передаче капитану порта регистрации для получения дубликата судового свидетельства о праве плавания под государственным флагом Российской Федерации.

    Медвежья услуга российским судовладельцамВыдача консульскими учреждениями временного свидетельства о праве плавания под государственным флагом Российской Федерации осуществлялась на основании ст.30 Консульского устава Российской Федерации и в соответствии с п.2 ст.16 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации.

    В настоящее время российским судовладельцам и капитанам российских судов в указанных выше случаях в консульские учреждения за выдачей временного свидетельства о праве плавания под государственным флагом Российской Федерации можно не обращаться.

    Дело в том, что с 1 февраля 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2017 №460-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

    На основании данного Федерального закона ст.30 Консульского устава РФ и п.2 ст.16 Кодекса торгового мореплавания РФ утратили силу.

    То есть, консульские учреждения лишены сейчас полномочий по выдачи временного свидетельства о праве плавания под государственным флагом Российской Федерации.

    Если российский судовладелец приобретёт судно за границей или построит его на иностранной верфи, то каким образом он сможет перегнать судно без государственного флага в российский порт?

    Что делать капитану российского судна в случае утраты судового свидетельства о праве плавания под государственным флагом Российской Федерации во время нахождения судна за границей?

    На борту судна должен быть оригинал свидетельства (временного свидетельства) о праве плавания под государственным флагом Российской Федерации на бумажном носителе. Без наличия такого свидетельства российское судно из иностранного порта не выпустят.

    Согласно Федеральному закону №460-ФЗ, статья 31 Кодекса торгового мореплавания РФ, устанавливавшая обязательное наличие на судне оригиналов судовых документов, утратила законную силу.

    Статья 29 Кодекса торгового мореплавания РФ дополнена новым пунктом 5, который наделяет Минтранс России полномочиями устанавливать перечень судовых документов, выдача которых осуществляется в форме электронных документов.

    Представляется, что разработчики Федерального закона №460-ФЗ «побежали впереди паровоза». Морские международные конвенции Организации Объединённых Наций и Международной морской организации (IMO) не допускают наличие на борту судна основных судовых документов в электронном виде.

    На основании Федерального закона №460-ФЗ п.1 ст.35 Кодекса торгового мореплавания РФ изложен в новой редакции. Теперь перечень морских портов, капитаны которых осуществляют государственную регистрацию судов в реестрах судов Российской Федерации, должен утверждаться Правительством Российской Федерации.

    По состоянию на 1 февраля 2018 года было в силе распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2006 года №583-р, которое устанавливает перечень морских портов, капитаны которых осуществляют регистрацию судов в Российском международном реестре судов.

    Распоряжение Правительства Российской Федерации №458-р, устанавливающее перечень морских портов, капитаны которых осуществляют государственную регистрацию судов в Государственном судовом реестре, бербоут-чартерном реестре и государственную регистрацию строящихся судов в реестре строящихся судов было издано только 20 марта 2018 года.

    Следовательно, государственная регистрация судов в указанных реестрах судов Российской Федерации стала возможной именно с 20 марта 2018 года.

    Государственная регистрация судов в Государственном судовом реестре, в бербоут-чартерном реестре и в реестре строящихся судов в период с 1 февраля по 20 марта 2018 года является незаконной и не имеет юридической силы.

    Федеральным законом №460-ФЗ были внесены многочисленные поправки в статьи Кодекса торгового мореплавания РФ, которые регламентируют государственную регистрацию судов (статьи 16, 22, 29, 31 (утратила силу), 32, 35, 37, 42, 45, 46).

    Учитывая данные обстоятельства, в действующие «Правила государственной регистрации судов, прав на них и сделок с ними в морских портах и централизованного учёта зарегистрированных судов» необходимо внести существенные изменения, без которых данный нормативный правовой акт нельзя применять в практической работе.

    Ещё в девятнадцатом веке М.Е.Салтыков-Щедрин разъяснил цель издания законов в России: «Цель издания законов в России двоякая: одни издаются для вящего народов и стран устроения, другие – для того, чтобы законодатели не коснели в праздности».

    Можно предположить, что цель принятия Федерального закона от 29.12.2017 №460-ФЗ была «чтобы законодатели не коснели в праздности».

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

     

    133
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    АгентАссоциация морских агентовПограничный контрольПравила 06.03.2018 Человек и закон
    Самое длинное (мы засекали) выступление на агентской конференции, организованной Ассоциацией морских агентов Санкт-Петербурга, было у заместителя начальника КПП […]
    0
    АвтоперевозкиЗаконодательство 06.04.2018 Ни оперативно, ни дешево
    Несколько предложений в российское законодательство, регулирующее автомобильные перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов, которые могли бы сделать такие перевозки […]
    0
    Ассоциация морских агентовВЭДЗаконодательствоПравилаТаможенный кодекс 22.02.2018 О новом ФЗ О таможенном администрировании
    И о дорожной карте таможни
    0
    Второй реестрОлерский Виктор АлександровичРоссийский флагФлагФлот 28.03.2018 Баланс флагов
    Или как 248 может быть больше, чем 7783
    0
    Капитан портаПортыПравилаШиппинг 06.04.2018 Новые Общие правила плавания и стоянки судов
    В силе с 6 апреля
    0
    Законодательство 18.01.2018 Новые правила регистрации судов – новые проблемы
    Заявления о том, что срок первоначальной государственной регистрации судна сокращается до одних суток, являются лукавством
    0
    IMOПравилаШиппингЭкология 10.04.2018 Сессия Комитета IMO по защите морской среды
    В штаб-квартире Международной морской организации в Лондоне 9 апреля начала работу 72-я сессия Комитета по защите морской среды […]
    0
    IMOБункерное топливоОграниченияПравила 14.02.2018 Поправки к MARPOL
    Подкомитет IMO по предотвращению загрязнений и реагированию (Sub-Committee on Pollution Prevention and Response – PPR) согласовал проект поправок к Конвенции […]
    0
    IMOОграниченияПравила 06.02.2018 Сессия подкомитета IMO по предотвращению загрязнений и реагированию 
    На этой неделе в штаб-квартире Международной морской организации в Лондоне проходит сессия подкомитета IMO по предотвращению загрязнений и реагированию (Sub-Committee […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    12.04.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 15, 2018
    10.04.2018 В Новороссийске плюс, в Приморске минус
    09.04.2018 Жд экспорт через порты
    06.04.2018 Запущен проект «Юг»
    06.04.2018 Особенности черноморской ро-ро логистики
    05.04.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 13
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики