Кандидаты в Совет директоров Global Ports

По информации Global Ports, на годовом собрании акционеров компании, которое назначено на 14 мая, предлагается избрать Совет директоров в количестве 15 человек.
В том числе предлагается избрать в состав Совета новых членов:
- Сергея Шишкарева – президента и владельца Группы «Дело»,
- Антона Черткова – члена Правления Управляющей компании «Дело»,
- Ставроса Павлу – старшего и управляющего партнера юридической фирмы Patrikios Pavlou & Associates LLC,
- Джорджа Яллуридеса – управляющего директора аудиторской компании Yiallourides & Partners LTD,
- Демоса Кациса – основателя, партнера и управляющего директора юридической фирмы Katsis LLC.
Акционерам также предложено принять отставку Брайна Смита и Вадима Крюкова.
Из старого состава предложено переизбрать в новый Совет директоров:
- Бритту Далунде,
- Инну Кузнецову,
- Лампроса Пападопулоса,
- Александра Иодчина,
- Лауру Майкл,
- Сорена Якобсена,
- Мортена Энгельстофта,
- Николя Шарля Терри,
- Яну Бойд,
- Михалакиса Христофидеса.