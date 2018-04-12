Кандидаты в Совет директоров Global Ports

По информации Global Ports, на годовом собрании акционеров компании, которое назначено на 14 мая, предлагается избрать Совет директоров в количестве 15 человек.

В том числе предлагается избрать в состав Совета новых членов:

Сергея Шишкарева – президента и владельца Группы «Дело»,

Антона Черткова – члена Правления Управляющей компании «Дело»,

Ставроса Павлу – старшего и управляющего партнера юридической фирмы Patrikios Pavlou & Associates LLC,

Джорджа Яллуридеса – управляющего директора аудиторской компании Yiallourides & Partners LTD,

Демоса Кациса – основателя, партнера и управляющего директора юридической фирмы Katsis LLC.

Акционерам также предложено принять отставку Брайна Смита и Вадима Крюкова.

Из старого состава предложено переизбрать в новый Совет директоров: