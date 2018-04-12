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    • Кандидаты в Совет директоров Global Ports

    12.04.2018

    • По информации Global Ports, на годовом собрании акционеров компании, которое назначено на 14 мая, предлагается избрать Совет директоров в количестве 15 человек.

    В том числе предлагается избрать в состав Совета новых членов:

    • Сергея Шишкарева – президента и владельца Группы «Дело»,
    • Антона Черткова – члена Правления Управляющей компании «Дело»,
    • Ставроса Павлу – старшего и управляющего партнера юридической фирмы Patrikios Pavlou & Associates LLC,
    • Джорджа Яллуридеса – управляющего директора аудиторской компании Yiallourides & Partners LTD,
    • Демоса Кациса – основателя, партнера и управляющего директора юридической фирмы Katsis LLC.

    Акционерам также предложено принять отставку Брайна Смита и Вадима Крюкова.

    Из старого состава предложено переизбрать в новый Совет директоров:

    • Бритту Далунде,
    • Инну Кузнецову,
    • Лампроса Пападопулоса,
    • Александра Иодчина,
    • Лауру Майкл,
    • Сорена Якобсена,
    • Мортена Энгельстофта,
    • Николя Шарля Терри,
    • Яну Бойд,
    • Михалакиса Христофидеса.

     

     

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