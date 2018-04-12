«Дело» закрыло сделку по Global Ports

Группа Global Ports Investments PLC сообщила, что ее акционер, Transportation Investments Holding Limited (TIHL) проинформировала группу о завершении объявленной 20 декабря 2017 года сделки по продаже принадлежащей TIHL доли 30,75% в Global Ports Группе компаний «Дело».

Коммерческие условия сделки стороны не раскрывают.

В связи со сделкой Группа «Дело» стала стороной акционерного соглашения с APM Terminals B.V. В свою очередь, TIHL освобождена от обязательств по акционерному соглашению.

После завершения сделки Никита Мишин, Михаил Логанов, Константин Широков и Элиа Николау сложили свои полномочия в качестве членов Совета директоров Global Ports.

Кандидатуры новых членов Совета будут выдвинуты для избрания на следующем годовом собрании акционеров вместе с выдвижением для переизбрания существующих директоров. Дата собрания – 14 мая 2018 года.

«Мы ожидаем конструктивных взаимоотношений с Группой компаний «Дело», нашим новым стратегическим партнером в Global Ports, – прокомментировал сделку председатель Совета директоров Global Ports, CEO APM Terminals Мортен Энгельстофт. – «Дело» имеет впечатляющий опыт работы в российской портовой индустрии, и мы готовы совместно укреплять позиции Global Ports как ведущего игрока в российской контейнерной отрасли. Мы надеемся на взаимовыгодное партнерство двух контролирующих акционеров, которое позволит Группе в будущем максимально эффективно реализовать потенциал роста на российском рынке. Мы также хотели бы поблагодарить Transportation Investments Holding Limited за плодотворное сотрудничество в развитии Global Ports в течение последних шести лет, включая успешное приобретение НКК, укрепившее позиции Группы в качестве оператора мирового класса».

«Я очень рад, что мы осуществили свои первые инвестиции в публичную компанию международного уровня, – сказал президент и владелец ГК «Дело» Сергей Шишкарёв. – Это новый этап для Группы компаний «Дело». Мы намерены использовать наш двадцатипятилетний опыт в российской транспортной отрасли для того, чтобы сделать бизнес Global Ports еще более успешным. Мы считаем, что наше будущее сотрудничество с APM Terminals открывает большие возможности, и поддерживаем существующую структуру корпоративного управления Группы и ее стратегию с упором на снижение долговой нагрузки».

Напомним, договор о продаже доли в Global Ports был заключен между Управляющей компанией «Дело», холдинговой компанией Группы «Дело», и Transportation Investments Holding Limited в конце прошлого года. Финансирование, как рассказали тогда SeaNews в УК «Дело», будет осуществляться за счет собственных и заемных средств.

В марте этого года Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ООО «Управляющая компания «Дело» о приобретении Global Ports, предписав новому владельцу перевести тарифы на услуги, оказываемые терминалами Global Ports, в рубли.