В Азове сел на мель сухогруз

По данным ГМСКЦ, 11 апреля в 4-10 теплоход «Leda», флаг Молдова, порт регистрации Джурджулешты, судовладелец Westward Shipping LTD, IMO – 8721442, экипаж 13 человек, груз металлолом 2436,121 тонны, при следовании с лоцманом на борту по реке Дон из порта Ростов-на-Дону в порт Самсун (Турция) из-за ошибки судовождения сел на мель в районе буя №121 (порт Азов). Пострадавших, загрязнения окружающей среды, препятствий движению судов по фарватеру нет. На помощь были высланы буксиры «Шлюзовой-90» и «Шлюзовой-65», порт регистрации обоих Ростов-на-Дону, судовладелец ООО «Дорогиня», г. Ростов-на-Дону. Попытки снять судно с мели с помощью буксиров успеха не имели. На 6-00 12 апреля положение и состояние судна без изменений. Судно находится в ожидании решения судовладельца о привлечении более мощного буксира. Погода в районе: ветер северо-восточный 3-4 м/с.

В 18-30 11 апреля маломерное судно ТТ 0189 (лодка длиной 9 м, двигатель 200 л.с., регистрация ГИМС, судовладелец частное лицо), находящееся в районе мыса Зеленецкий на выходе из Кольского залива, экипаж 3 человека, потеряло ход из-за поломки двигателя. Экипаж запросил помощь. В 18-41 к аварийному судну был направлен катер ПСК-1412 Северного флота. В 19-15 трех человек подняли на борт, лодку взяли на буксир. В 21-40 ПСК-1412 доставил экипаж аварийного маломерного судна в порт Североморск. Состояние пострадавших удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась.