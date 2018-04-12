Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • В Азове сел на мель сухогруз

    12.04.2018

    • По данным ГМСКЦ, 11 апреля в 4-10 теплоход «Leda», флаг Молдова, порт регистрации Джурджулешты, судовладелец Westward Shipping LTD, IMO – 8721442, экипаж 13 человек, груз металлолом 2436,121 тонны, при следовании с лоцманом на борту по реке Дон из порта Ростов-на-Дону в порт Самсун (Турция) из-за ошибки судовождения сел на мель в районе буя №121 (порт Азов). Пострадавших, загрязнения окружающей среды, препятствий движению судов по фарватеру нет. На помощь были высланы буксиры «Шлюзовой-90» и «Шлюзовой-65», порт регистрации обоих Ростов-на-Дону, судовладелец ООО «Дорогиня», г. Ростов-на-Дону. Попытки снять судно с мели с помощью буксиров успеха не имели. На 6-00 12 апреля положение и состояние судна без изменений. Судно находится в ожидании решения судовладельца о привлечении более мощного буксира. Погода в районе: ветер северо-восточный 3-4 м/с.

    В 18-30 11 апреля маломерное судно ТТ 0189 (лодка длиной 9 м, двигатель 200 л.с., регистрация ГИМС, судовладелец частное лицо), находящееся в районе мыса Зеленецкий на выходе из Кольского залива, экипаж 3 человека, потеряло ход из-за поломки двигателя. Экипаж запросил помощь. В 18-41 к аварийному судну был направлен катер ПСК-1412 Северного флота. В 19-15 трех человек подняли на борт, лодку взяли на буксир. В 21-40 ПСК-1412 доставил экипаж аварийного маломерного судна в порт Североморск. Состояние пострадавших удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась.

     

     

     

    130
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    Главный двигательПроисшествия 29.03.2018 Потерял ход в Керчь-Еникальском канале
    Ремонтироваться будут своими силами
    0
    ВозгораниеПроисшествияРыбаки 01.02.2018 Вода в балластном танке на судне в Феодосии
    Возгорание на траулере в Беринговом море
    0
    Посадка на мельПроисшествия 15.03.2018 Сел на мель и перекрыл фарватер
    По данным ГМСКЦ, 15 марта в 5-22 теплоход «Сормовский 118», флаг Панама, порт регистрации Панама, судовладелец Agropoli Capital […]
    0
    Происшествия 09.01.2018 Нефтеразлив в Новороссийске
    По данным ГМСКЦ, в 10-25 8 января у причала № 5 НМТП при бункеровке бункеровщиком «Марица» (порт регистрации […]
    0
    ПроисшествияТанкер 15.01.2018 Танкер «Sanchi» затонул
    Горевший у берегов Китая иранский танкер «Sanchi» вчера затонул. Как сообщает Splash 24/7 со ссылкой на министра транспорта […]
    0
    Происшествия 03.04.2018 Задымление на судне в Севастополе
    Спасение рыбака со льдины в Петербурге
    0
    ПроисшествияРыбаки 20.02.2018 Происшествия с траулерами
    В Охотском и Баренцевом море
    0
    КораблекрушениеПроисшествияРыбаки 29.01.2018 Активный поиск «Востока» прекращен
    20 членов экипажа считаются пропавшими без вести
    0
    Охотское мореПроисшествияСахалин 08.02.2018 Пассажирское судно застряло во льдах
    В Охотском море
    0
    Происшествия 21.03.2018 Посадка на мель на Сахалине
    По данным ГМСКЦ, 20 марта в 13-29 теплоход «Фортуна» (порт регистрации Корсаков, судовладелец ООО «Невельский морской торговый порт», […]
    0
    ДанияПроисшествияСтолкновение 28.03.2018 Столкнулись в Датских проливах
    Один шел из Усть-Луги, другой – в Петербург
    0
    ПроисшествияРыбаки 19.03.2018 Происшествия с сухогрузом и рыбаками
    И нефтеразлив во Владивостоке
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    12.04.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 15, 2018
    10.04.2018 В Новороссийске плюс, в Приморске минус
    09.04.2018 Жд экспорт через порты
    06.04.2018 Запущен проект «Юг»
    06.04.2018 Особенности черноморской ро-ро логистики
    05.04.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 13
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики