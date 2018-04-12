Ветер и лед на северах

По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:
- В Баренцево море ветер северо-западный, северный 7-12 м/с, на юго-востоке ветер северный, северо-западный 9-14 м/с, в порывах 17-22 м/с, лед 7-8 баллов. В западной части ветер северо-западный, западный 15-17 м/с. Временами снег. Видимость хорошая, в снеге 1-2 км. Температура от +2 до -3 градусов, на севере и крайнем востоке моря -4-9 градусов. Высота волны 2-4 м, на севере и востоке 1-2 м. на побережье Мурмана ветер западный, северо-западный в порывах 15-20 м/с. Временами снег. Видимость хорошая, в снеге 1-2 км. Температура воздуха от -1 градуса до +2 градусов. Высота волны 2-4 м.
- В Белом море лед 9-10 баллов.