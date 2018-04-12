Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Ветер и лед на северах

    12.04.2018

    • По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:

    • В Баренцево море ветер северо-западный, северный 7-12 м/с, на юго-востоке ветер северный, северо-западный 9-14 м/с, в порывах 17-22 м/с, лед 7-8 баллов. В западной части ветер северо-западный, западный 15-17 м/с. Временами снег. Видимость хорошая, в снеге 1-2 км. Температура от +2 до -3 градусов, на севере и крайнем востоке моря -4-9 градусов.  Высота волны 2-4 м, на севере и востоке 1-2 м. на побережье Мурмана ветер западный, северо-западный в порывах 15-20 м/с. Временами снег. Видимость хорошая, в снеге 1-2 км. Температура воздуха от -1 градуса до +2 градусов. Высота волны 2-4 м.
    • В Белом море лед 9-10 баллов. 

     

     

     

     

     

     

    106
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2017ГрузооборотУниверсальный Экспедитор 12.02.2018 «Универсальный Экспедитор» увеличил грузооборот
    В 2017 году грузооборот ООО «Универсальный Экспедитор» (входит в UCL Holding) составил 18,6 млн тонн, на 12% больше, […]
    0
    АгентАссоциация морских агентовПограничный контрольПравила 06.03.2018 Человек и закон
    Самое длинное (мы засекали) выступление на агентской конференции, организованной Ассоциацией морских агентов Санкт-Петербурга, было у заместителя начальника КПП […]
    0
    Проектное финансированиеСбербанкСовкомфлотТанкерФинансирование 13.02.2018 106 млн долларов
    На новый танкер для Нового порта
    0
    APM TerminalsGlobal PortsНазначенияСовет директоров 28.02.2018 Новый председатель Совета директоров Global Ports
    Совет директоров Global Ports Investments на своем собрании 26 февраля избрал новым председателем Совета CEO APM Terminals Мортена Энгельстофта. […]
    0
    COSCOMOLГазовозСабеттаСПГЯмал СПГ 02.04.2018 Газовоз MOL принял первый груз в Сабетте
    «Владимир Русанов», первый в серии из трех газовозов, заказанных MOL в сотрудничестве с China COSCO Shipping Corporation для […]
    0
    2017Пираты 11.01.2018 Пиратская сводка – 2017
    По данным Международного морского бюро (IMB), всего в 2017 году было зафиксировано 180 пиратских нападений и вооруженных ограблений. […]
    0
    Владивостокский морской рыбный портНаходкаТерминалТехнологииУголь 31.01.2018 ВМРП откажется от угля
    Перевалка угля в Рыбном порту Владивостока будет прекращена до конца 2018 года. Ещё один порт – «Терминал Астафьева» […]
    0
    FinnlinesПортовые сборыСудФинляндия 19.02.2018 Finnlines отказали в апелляции
    Верховный суд Финляндии отказал Finnlines в праве подать апелляцию на решение Апелляционного суда Хельсинки по иску Finnlines к […]
    0
    2018Статистика таможниЧерные металлыЭкспортЯнварь 21.03.2018 Экспорт черных металлов
    По данным ФТС, по итогам января этого года объем российского экспорта черных металлов по сравнению с аналогичным месяцем […]
    0
    Ассоциация морских агентовБалтийская таможняТаможенное оформлениеТаможенный контроль 16.03.2018 Вопросы к таможне
    Целый блок вопросов, обсуждавшихся в ходе организованной Ассоциацией морских агентов Санкт-Петербурга агентской конференции, был посвящен взаимодействию бизнеса и […]
    1
    MaerskMaersk LineЖертвыПожарПроисшествия 12.03.2018 Апдейт по Maersk Honam
    Останки троих из четырех членов экипажа контейнеровоза «Maersk Honam», считавшихся пропавшими без вести, найдены на борту судна, на […]
    0
    2018Фрахтовые ставкиЧерное мореЮгЯнварь 26.01.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 3
    На 3 неделе года фрахтовые ставки на рынке Черного моря на перевозку пшеницы и угля судами прибрежного плавания […]
    0 Только для подписчиков SeaNews












    • Грузоперевозки Показать всё
    12.04.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 15, 2018
    10.04.2018 В Новороссийске плюс, в Приморске минус
    09.04.2018 Жд экспорт через порты
    06.04.2018 Запущен проект «Юг»
    06.04.2018 Особенности черноморской ро-ро логистики
    05.04.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 13
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики