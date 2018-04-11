Eurogate увеличил прибыль

Eurogate опубликовал финансовые показатели за 2017 год.

Несмотря на то, что контейнерооборот в 2017 году не рос, чистая прибыль увеличилась на 12,2% и составила 85,2 млн евро.

В компании объясняют это разовыми доходами и увеличением инвестиционных доходов.

Выручка сократилась на 4,9% до 607,9 млн евро, что в первую очередь связано с падением объемов на 25,6% на терминале группы в Гамбурге.

Показатель EBITDA сократился на 4,5% до 146,3 млн евро.

Операционная прибыль была на 1,3% ниже, чем в 2016 году, – 100,3 млн евро.

Объем капитальных вложений вырос на 33,8% до 25,5 млн евро.