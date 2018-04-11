Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Сервис ПОРТСТАТ обновлен

    11.04.2018

    • Данные по грузообороту и контейнерообороту обновлены по март 2018 года.

    Уважаемые пользователи сервиса ПОРТСТАТ, просим вам обратить внимание: для вашего удобства мы расширили функционал сервиса.

    1. Теперь в ПОРТСТАТ есть возможность синхронизировать фильтры между страницами – при переходе на следующую вкладку-страницу все выбранные вами фильтры сохраняются. 

    2. Появилась также возможность использовать несколько визуальных элементов в качестве фильтров. Раньше применение фильтра по визуальному элементу (выбор сектора диаграммы и/или точки на графике) сбрасывало ранее примененные визуальные фильтры. Теперь, если вы зажмете клавишу «Ctrl» и кликнете, скажем, на секторе одной диаграммы (например, «импорт»), а затем, при нажатом «Ctrl» кликнете на секторе другой диаграммы, скажем, «Азовский бассейн», то отобразятся данные по объемам импорта по Азовскому бассейну, при этом все визуальные элементы отчета пересчитаются и перерисуются по выбранным визуальным критериям.

    Пробуйте и экспериментируйте – новые инструменты в ПОРТСТАТе значительно упрощают и повышают скорость использования online сервиса.

    Если Вы не являетесь нашим подписчиком -Демо-версии сервиса можно посмотреть здесь:

     

    1 409
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2018Азовское мореКаспийское мореМартФрахтовые ставкиЮг 12.03.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 10, 2018
    Рынок находился в том же состоянии, активность по-прежнему оставалась такой же высокой, как и на позапрошлой неделе.  Погода […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018БалтикаМартСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки 15.03.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 10
    На 10 неделе года фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize и […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Лесные грузыСтатистика таможниЭкспортЯнварь 15.03.2018 Лесной экспорт
    По данным ФТС РФ, российский экспорт необработанных лесоматериалов в январе 2018 года составил 1,39 млн кубометров — на […]
    0
    2018ГлобальноФевральФрахтовые ставки 05.02.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 5, 2018
    На 5 неделе года на основных исследуемых трейдах наблюдается рост спотовых ставок. Снижение произошло только на перевозках из […]
    0
    2018МартФрахтовые ставкиЧерное мореЮг 23.03.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 11
    На 11 неделе фрахтовые ставки на рынке Черного моря на перевозку пшеницы и угля судами прибрежного плавания пошли […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Азовское мореКаспийское мореФевральФрахтовые ставкиЮг 01.03.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 9, 2018
    Погода влияет на рынок. Образование льда в Азовском море привело к задержкам в работе судов, особенно в Ростовском […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Безработные контейнеровозыГлобальноМарт 30.03.2018 Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 19 марта безработный флот существенно увеличился как по количеству судов, так и по вместимости, что […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018КонтейнерооборотФевральФинляндияЯнварь 16.03.2018 Лидеры Финляндии
    По итогам первых двух месяцев 2018 года суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии вырос по сравнению с […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФевральФрахтовые ставки 22.02.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 7
    Рынок Балтики и Северо-Западной Европы стабилен – на протяжении нескольких недель фрахтовые ставки на перевозку грузов балкерами Handysize […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018ГлобальноМартФрахтовые ставки 02.04.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 13, 2018
    На прошлой неделе наблюдалось снижение спотовых ставок на трейде Азия – Европа. Также снизились ставки на Персидский залив […]
    0
    2018ГлобальноФрахтовые ставкиЯнварь 09.01.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 1, 2018
    На первой неделе года спотовые ставки на исследуемых трейдах показывали разноплановую динамику. Выросли ставки на Персидский залив, опустились […]
    0
    2018Статистика таможниУгольЭкспортЯнварь 15.03.2018 Экспорт угля и кокса
    В январе этого года объем российского экспорта каменного угля составил порядка 11,3 млн тонн – на 18,3% больше, […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    10.04.2018 В Новороссийске плюс, в Приморске минус
    09.04.2018 Жд экспорт через порты
    06.04.2018 Запущен проект «Юг»
    06.04.2018 Особенности черноморской ро-ро логистики
    05.04.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 13
    05.04.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 13
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики