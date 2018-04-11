Об обязательном предварительном информировании

C 1 октября участникам внешнеэкономической деятельности, планирующим перемещать товары через таможенную границу Евразийского экономического союза водным видом транспорта, необходимо будет подавать в таможенный орган заведомо, до прибытия в пункт пропуска, информацию о ввозимых товарах.

По информации Евразийской экономической комиссии, при этом по правилам нового Таможенного кодекса Союза наряду с обязательной информацией, необходимой таможенным органам для предотвращения нарушений и обеспечения экономической безопасности стран Союза, участник ВЭД сможет подать дополнительные сведения. Они могут подаваться по желанию участника ВЭД с учетом целей дальнейшего использования предварительной информации. Такая информация будет служить ускорению прохождения таможенных формальностей. Например, если планируется, что груз пойдет транзитом по союзной территории, перевозчик для минимизации временных потерь вправе предоставить заранее объем сведений, необходимых для оформления транзитной декларации. Если же собирается помещать товар на склад временного хранения, – предоставляет сведения, необходимые для этой процедуры.

Кроме того, утвержден единый порядок регистрации предварительной информации, поступившей от участников ВЭД. Такое решение обязывает таможенные органы в течение 15 минут с момента получения информационной системой предварительных данных зарегистрировать и направить участнику ВЭД сообщение, содержащее регистрационный номер предварительно, дату и время его присвоения. В случае отказа в регистрации сообщение должно содержать причину, дату и время отказа. Оперативное информирование участников ВЭД об отказе в регистрации позволит своевременно исправить некорректную предварительную информацию и повторно ее подать в таможенный орган. Присвоенный регистрационный номер позволит автоматически, оперативно и безошибочно идентифицировать представленную предварительную информацию для ее последующего использования.

Фото ЕЭК