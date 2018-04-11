Новое оборудование в Шахтерске

«Восточная горнорудная компания» (ВГК) до конца первой половины текущего года установит перегружатель «Емсо-1» в Угольном морском порту Шахтерск в Углегорском районе. Работа перегружателя позволит нарастить объемы отгрузки и выполнить годовой план 8 млн тонн угля.

Перегружатель «Емсо-1» – это самоходная баржа, оснащенная двумя грейферными установками и конвейерной линией. По информации ВГК, строился перегружатель для разгрузки судов типа Panamax. Ранее перегружатель работал в портах Италии. Его производительность составляла одну тысячу тонн в час. После переоснащения производительность планируется увеличить до 2,5 тыс т/ч. С учетом того, что перегружатель не предназначался для работы в условиях морского волнения, на китайской верфи Chengxi была разработана новая носовая секция. Переход от китайской верфи Chengxi в порт Шахтерска до конца первой половины 2018 года.

Производство и установку нового грузового комплекса перегружателя осуществляют компании Bedeschi S.p.A. и Liebherr. В переоснащение войдет замена конвейерной линии и установка новой погрузочной машины, замена грейферов на более продуктивные с объемом 20,6 куб. м, но основная выгода, отмечают в компани, не в их объёме, а в типе. Грейферы ножничного типа их скорость цикла работы открытие/закрытие превышает стандартные грейферы как минимум в два раза. Технология разработана немецкой фирмой Peiner SMAG и не имеет аналогов в мире. Производитель заключил договор с ВГК на производство и обслуживание, а также планируются совместные разработки и внедрение инноваций в производство и эксплуатацию грейферов и подъёмного оборудования в целом.

Общая стоимость всех работ с учетом нового оборудования составляет около 9 млн евро.