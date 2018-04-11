Морской совет в Приморском крае

По информации пресс-службы регионального правительства, в состав президиума Морского совета при губернаторе Приморского края вошли 15 человек:

вр.и.о. губернатора Андрей Тарасенко,

заместитель губернатора Валентин Дубинин,

командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц,

руководитель Администрации морских портов Приморского края и Восточной Арктики Андрей Дрегваль,

президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов,

генеральный директор компании «Тихоокеанский балкерный терминал», член совета директоров ООО «Владивостокский морской порт «Первомайский» Сергей Вялых,

председатель Федерации парусного спорта Приморского края Михаил Ермаков,

управляющий директор ОАО «Восточный порт» Анатолий Лазарев,

управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр Ефремов,

руководитель ИА «Восток-Медиа» Кирилл Зверев,

ректор МГУ имени адмирала Невельского Сергей Огай,

генеральный директор АО «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно- изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота» Ярослав Семенихин,

председатель ДВОРАН Валентин Сергиенко,

председатель общественной организации «Владивостокское Морское собрание» Константин Сиденко,

генеральный директор АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», председатель секции по судостроению и судоремонту Юрий Фильченок.

Работа Морского совета в Приморье возобновлена после семилетнего перерыва по поручению А.Тарасенко. Основная цель работы совета – создание и развитие условий для реализации в регионе национальной морской политики России.

Фото пресс-службы правительства Приморского края