Морской совет в Приморском крае

По информации пресс-службы регионального правительства, в состав президиума Морского совета при губернаторе Приморского края вошли 15 человек:
- вр.и.о. губернатора Андрей Тарасенко,
- заместитель губернатора Валентин Дубинин,
- командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц,
- руководитель Администрации морских портов Приморского края и Восточной Арктики Андрей Дрегваль,
- президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов,
- генеральный директор компании «Тихоокеанский балкерный терминал», член совета директоров ООО «Владивостокский морской порт «Первомайский» Сергей Вялых,
- председатель Федерации парусного спорта Приморского края Михаил Ермаков,
- управляющий директор ОАО «Восточный порт» Анатолий Лазарев,
- управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр Ефремов,
- руководитель ИА «Восток-Медиа» Кирилл Зверев,
- ректор МГУ имени адмирала Невельского Сергей Огай,
- генеральный директор АО «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно- изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота» Ярослав Семенихин,
- председатель ДВОРАН Валентин Сергиенко,
- председатель общественной организации «Владивостокское Морское собрание» Константин Сиденко,
- генеральный директор АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», председатель секции по судостроению и судоремонту Юрий Фильченок.
Работа Морского совета в Приморье возобновлена после семилетнего перерыва по поручению А.Тарасенко. Основная цель работы совета – создание и развитие условий для реализации в регионе национальной морской политики России.
Фото пресс-службы правительства Приморского края