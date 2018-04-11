Информационно-аналитическое агентство

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    • Морской совет в Приморском крае

    11.04.2018

    • По информации пресс-службы регионального правительства, в состав президиума Морского совета при губернаторе Приморского края вошли 15 человек:

    • вр.и.о. губернатора Андрей Тарасенко,
    • заместитель губернатора Валентин Дубинин,
    • командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц,
    • руководитель Администрации морских портов Приморского края и Восточной Арктики Андрей Дрегваль,
    • президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов,
    • генеральный директор компании «Тихоокеанский балкерный терминал», член совета директоров ООО «Владивостокский морской порт «Первомайский» Сергей Вялых,
    • председатель Федерации парусного спорта Приморского края Михаил Ермаков,
    • управляющий директор ОАО «Восточный порт» Анатолий Лазарев,
    • управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр Ефремов,
    • руководитель ИА «Восток-Медиа» Кирилл Зверев,
    • ректор МГУ имени адмирала Невельского Сергей Огай,
    • генеральный директор АО «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно- изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота» Ярослав Семенихин,
    • председатель ДВОРАН Валентин Сергиенко,
    • председатель общественной организации «Владивостокское Морское собрание» Константин Сиденко,
    • генеральный директор АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», председатель секции по судостроению и судоремонту Юрий Фильченок.

    Работа Морского совета в Приморье возобновлена после семилетнего перерыва по поручению А.Тарасенко. Основная цель работы совета – создание и развитие условий для реализации в регионе национальной морской политики России.

     

    Фото пресс-службы правительства Приморского края

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