Меньше судов – меньше выбросов

На 72-й сессии Комитета по защите морской среды IMO в Лондоне в рамках обсуждения Стратегии по сокращению выбросов парниковых газов от морских судов российская делегация представила оригинальную методику оценки выбросов в атмосферу от судовых двигателей, сообщили SeaNews в пресс-службе Минтранса.

Методика была разработана специалистами Центрального научно-исследовательского и проектно-конструкторского института морского флота по заказу АО «СУЭК» и ПАО «Мурманский морской торговый порт».

Ученые провели анализ динамики судозаходов в Мурманский порт, где в течение семи лет последовательно реализовывалась экологическая программа по замещению малотоннажных судов, перевозящих экспортную угольную продукцию, на балкеры Panamax и Capesize.

Если в 2010 году из 488 судов, обработанных у причалов ММТП, только 54 были класса Panamax и не одного класса Capesize, то в 2016 году общее количество судозаходов снизилось до 271, но при этом были обработаны 101 Panamax и 20 Capesize’ов. При этом грузооборот ММТП оставался стабильным – около15 млн тонн.

По расчетам специалистов ЦНИИМФа, уменьшение числа судозаходов, а также использование более современных и вместительных судов привело к сокращению суммарных выбросов вредных выхлопов от судовых энергетических установок за 7 лет более чем в 2 раза.

Уменьшению выхлопов также способствовали использование для перевозок грузов балкеров не старше 20 лет, с более совершенными энергетическими установками, применение на судах низкосернистого топлива, а также сокращение времени стоянки судов в порту за счет интенсификации погрузочных работ.

В Мурманском морском торговом порту планируют продолжать политику, направленную на минимизацию воздействия на окружающую среду. На предприятии разрабатываются меры для уменьшения периода стоянки судов у причалов, а также по сокращению времени использования судовых электростанций во время стоянки за счет подачи электроэнергии с берега.