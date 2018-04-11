Логистика собственными силами или аутсорсинг: что выбрать?

Андрей Павлович, директор по логистике и планированию Coca-Cola HBC Россия

Вопрос – выстраивать логистику собственными силами или отдать эту задачу на аутсорсинг – стоит перед каждой крупной компанией. И, как и в любом другом важном для бизнеса решении, у обоих подходов есть свои плюсы и минусы. Я хочу поделиться с вами, что для себя выбрали мы в Coca-Cola HBC Россия.

Законодательные риски

Автопарк нашей компании насчитывает более 4000 транспортных средств, причем 3500 из них – легковые автомобили. Это связано, в первую очередь, с запретом в ряде городов на въезд грузового транспорта в центр или ограничениями по времени разгрузки.

Подобные запреты – большой риск, если выстраивать логистику исключительно собственными силами. Новый закон в очередном городе может быть принят оперативно, и придется быстро менять десятки многотоннажных грузовиков на малотоннажные транспортные средства – это сложно и дорого. К тому же, нужно будет заново строить маршруты, нанимать большее число водителей, а управление ими из-за масштабирования усложнится. Процесс поиска новых логистических партнеров, отвечающих нашим стандартам и новым требованиям со стороны государства, происходит более безболезненно и быстро для всех участников рынка.

Гарантия качества

Есть у системы выстраивания логистики собственными силами и преимущества. Когда компания сама занимается кадровой политикой и повышением квалификации водителей, она может быть полностью уверена в тех, кто за рулем.

В Coca-Cola HBC Россия делают многое, чтобы в компании работали настоящие профессионалы, которые действительно любят свою работу. В настоящий момент уровень вовлеченности сотрудников логистической функции составляет 93%. Ежегодно мы составляем внутрикорпоративные рейтинги наиболее аккуратных водителей и проводим чемпионат водительского мастерства. Для водителей разработана мотивационная программа We deliver the best («Мы доставляем лучшее»).

Собственный автопарк также проще контролировать с точки зрения его технического состояния.

Собственная логистика – это ещё и оперативность принятия решений. Поэтому даже если компания делает выбор в пользу работы с внешними логистическими операторами, важно сохранить часть собственного автопарка. Так удастся гарантировать своим клиентам, что даже в случае непредвиденных обстоятельств продукция будет доставлена в срок в полном объёме и надлежащего качества.

Какой выбор сделать?

Я считаю, что нужен баланс. В процентном отношении сегодня 42% всех грузов компании доставляется внешними логистическими партнерами, а к концу 2018 года мы планируем увеличить эту цифру до 50%.

Мы выработали несколько правил, которые позволяют добиваться высокого качества услуг, оказываемых внешними логистическими операторами:

заключаем долгосрочные контракты;

закрепляем определенных поставщиков за конкретным регионом или территорией;

фиксируем доходы и расходы партнера по принципу открытой книги и применяем прозрачные механизмы индексации тарифов;

приглашаем партнеров к участию во внутренних мотивационных мероприятиях для водителей;

закрепляем в договоре требования по охране труда и воздействию на окружающую среду;

проводим регулярные аудиты подрядчиков.

Сочетание собственного автопарка и работы с внешними логистическими операторами позволяет нам использовать лучшие практики, которые предлагает рынок. Если ещё несколько лет назад никто не рассматривал всерьез использование электромобилей и каршеринга, то сейчас это наша повседневная реальность. В ближайшие годы на рынке могут появиться автономные автомобили. Поэтому логистическая система должна быть достаточно подвижной и готовой к постоянной трансформации. Только так возможно оставаться лидером рынка.