Еще одна СПГ-станция в порту Антверпен

К концу следующего года бельгийская Fluxys построит постоянную станцию в порту Антверпен для бункеровки сжиженным природным газом морских и речных судов. Для этого компания возьмет в концессию причалы 526-528. Строительство необходимой инфраструктуры предполагается в течение полутора лет.

Для этих целей компания объединилась с G&V Energy Group, которая построит СПГ-станцию для заправки автомобильного транспорта.

Отмечается, что в порту Антверпен уже есть мобильная станция по бункеровке судов с автомобильного транспорта. В настоящее время с нее осуществляется бункеровка барж и небольших судов.