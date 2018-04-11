Информационно-аналитическое агентство

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    • Еще одна СПГ-станция в порту Антверпен

    11.04.2018

    • К концу следующего года бельгийская Fluxys построит постоянную станцию в порту Антверпен для бункеровки сжиженным природным газом морских и речных судов. Для этого компания возьмет в концессию причалы 526-528. Строительство необходимой инфраструктуры предполагается в течение полутора лет.

    Для этих целей компания объединилась с G&V Energy Group, которая построит СПГ-станцию для заправки автомобильного транспорта.

    Отмечается, что в порту Антверпен уже есть мобильная станция по бункеровке судов с автомобильного транспорта. В настоящее время с нее осуществляется бункеровка барж и небольших судов.

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