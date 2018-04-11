Дроны на складе

Французские Geodis и Delta Drone разработали полностью автоматизированное решение для инвентаризации склада с использованием беспилотных летательных аппаратов – без прерывания операций и без участия людей.

Основные компоненты системы – наземный робот на батарее, обеспечивающий навигацию, и беспилотник, оснащенный четырьмя камерами высокого разрешения. Этот тандем работает в автономном режиме с использование технологии геолокации в те часы, когда склад закрыт.

Система обеспечивает подсчет, передачу и обработку данных в режиме реального времени и занесение их в информационную систему склада. Испытания показали, что система позволяет проводить инвентаризацию с точностью, приближающейся к 100%.

Главным преимуществом, по информации разработчиков, является то, что инвентаризация проводится в нерабочее время, что повышает эффективность операций и уровень безопасности, а также качество самой инвентаризации. При этом решение не требует предварительной подготовки склада и совместимо со всеми системами управления складом (Warehouse Management System).

Разработка велась в течение почти двух лет, испытания проводились на трех складских комплексах. В 2017 году фаза тестирования была завершена, до конца этого года партнеры рассчитывают перейти к стадии промышленного производства.

На начальном этапе единственным пользователем решения будет Geodis на своих собственных складах.