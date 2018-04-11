Встречаемся на ТрансРоссии

Уважаемые коллеги,

Приглашаем вас в гости на наш стенд на ТрансРоссии.

Обещаем:

Продемонстрировать наш новый аналитический железнодорожный online сервис RAILSTAT,

Показать наш флагманский online сервис PORTSTAT,

Подарить свежий номер журнала FREIGHT.ru,

Угостить чаем-кофеем-плюшками,

Обсудить рынок, коллег и конкурентов,

А если захотите – записать и при вас опубликовать новость про вашу компанию,

Разработать рекламную кампанию и

Договориться о дальнейшем сотрудничестве.

В этом году мы работаем на выставке совместно с нашими коллегами из компании SeaData – разработчиками IT-систем для компаний транспортно-логистического комплекса.

Ждем вас: стенд Е778, павильон 3-15, Крокус Экспо, Москва.

Получить бесплатный билет на выставку вы можете здесь.

Схема, где и как нас искать – ниже.

До встречи на ТрансРоссии!