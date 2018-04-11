Информационно-аналитическое агентство

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    • Встречаемся на ТрансРоссии

    11.04.2018

    • Уважаемые коллеги,

    Приглашаем вас в гости на наш стенд на ТрансРоссии.

    Обещаем:

    • Продемонстрировать наш новый аналитический железнодорожный online сервис RAILSTAT,
    • Показать наш флагманский online сервис PORTSTAT,
    • Подарить свежий номер журнала FREIGHT.ru,
    • Угостить чаем-кофеем-плюшками,
    • Обсудить рынок, коллег и конкурентов,
    • А если захотите – записать и при вас опубликовать новость про вашу компанию,
    • Разработать рекламную кампанию и
    • Договориться о дальнейшем сотрудничестве.

    В этом году мы работаем на выставке совместно с нашими коллегами из компании SeaData – разработчиками IT-систем для компаний транспортно-логистического комплекса.

    Ждем вас: стенд Е778, павильон 3-15, Крокус Экспо, Москва.

    Получить бесплатный билет на выставку вы можете здесь.

    Схема, где и как нас искать – ниже.

    До встречи на ТрансРоссии!

    Встречаемся на ТрансРоссии

    Встречаемся на ТрансРоссии

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