Встречаемся на ТрансРоссии

Уважаемые коллеги,
Приглашаем вас в гости на наш стенд на ТрансРоссии.
Обещаем:
- Продемонстрировать наш новый аналитический железнодорожный online сервис RAILSTAT,
- Показать наш флагманский online сервис PORTSTAT,
- Подарить свежий номер журнала FREIGHT.ru,
- Угостить чаем-кофеем-плюшками,
- Обсудить рынок, коллег и конкурентов,
- А если захотите – записать и при вас опубликовать новость про вашу компанию,
- Разработать рекламную кампанию и
- Договориться о дальнейшем сотрудничестве.
В этом году мы работаем на выставке совместно с нашими коллегами из компании SeaData – разработчиками IT-систем для компаний транспортно-логистического комплекса.
Ждем вас: стенд Е778, павильон 3-15, Крокус Экспо, Москва.
Получить бесплатный билет на выставку вы можете здесь.
Схема, где и как нас искать – ниже.
До встречи на ТрансРоссии!