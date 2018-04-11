Внешнеторговый оборот в регионе Мурманской таможни

По данным Мурманской таможни, в январе-марте 2018 году внешнеторговый оборот в регионе деятельности таможни вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 20,62%, составив 1,6 млрд долларов.

Экспорт увеличился в стоимостном выражении на 39,23% и составил порядка 1,59 млрд долларов. Как отмечают в Мурманской таможне, экспорт имеет ярко выраженную сырьевую направленность, а стоимость экспортных поставок превысила стоимость импортных в 31,5 раз и составила 96,93% внешнеторгового оборота.

Импорт уменьшился по сравнению с первым кварталом 2017 года на 76,89% — до 50,2 млн долларов.

Основными экспортируемыми товарами в регионе деятельности Мурманской таможни по итогам первого квартала 2018 года стали металлы и изделия из них (87,2%), рыба и ракообразные (6,69%) и минеральные продукты (5,37%).

Основу импорта за первые три месяца этого года составила продукция химической промышленности (50,04%). Также в число основных импортируемых товаров в регионе вошли минеральные продукты (30,25%) и продукция машиностроения (11,57%), из них доля импортируемых судов, лодок и других плавучих средств составила 9,69%.

Географическая направленность внешнеторгового оборота региона деятельности Мурманской таможни — это страны дальнего зарубежья.

За отчетный период экспортные операции осуществлялись с 30 странами мира. В списке основных стран-партнеров по экспортным операциям Нидерланды, Швейцария, Германия Финляндия, Китай, Норвегия, Бельгия, Турция, Бангладеш, США, Швеция, Литва, Великобритания, Япония и Румыния.

Внешнеторговые операции по импорту в текущем году в регионе осуществлялись с 42 странами мира. Основные страны – импортеры ЮАР, Бразилия, Ямайка, Норвегия, Китай, Швеция, Япония, США, Испания, Германия, Финляндия и Индия.