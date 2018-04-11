Ветер и волна на севере

По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:
- В Баренцевом море на побережье Мурмана ветер в порывах 15-17 м/с, на востоке и западе моря, на юге Гренландского моря и на севере побережья Норвегии ожидается западный, юго-западный ветер 15-17 м/с. На юго-востоке моря ветер северо-восточный, северный 11-16 м/с, в порывах 22-27 м/с, лед 7-8 баллов,
- В Белом море ветер северо-западный, западный 9-14 м/с, в порывах 17-20 м/с, лед 9-10 баллов,
- В Японском море южная часть Татарского пролива ветер восточный 14-15 м/с, порывы до 20 м/с, высота волны до 2,5 м.