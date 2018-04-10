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    • Maersk возобновляет океанский сервис на Новороссийск

    10.04.2018

    • Maersk Line в связи с переходом на летнее расписание возобновляет прямой судозаход в Новороссийск на своем океанском сервисе ME3 между портами Индии, Ближнего Востока и Черного моря.

    Новая ротация с апреля следующая: Пипавав – Хазира – Джавахрлал Неру – Джебель-Али – Салала – Порт-Саид – Дамьетта – Амбарли – Измит Корфези – Новороссийск – Южный – Черноморск – Костанца.

    Как рассказали SeaNews в российском офисе линии, первым по обновленному маршруту прошел контейнеровоз «Maersk Klaipeda», 7 апреля судно пришвартовалось на терминале НМТП в Новороссийске. Транзитное время из порта Пипавав составило 25 дней.

    Как пояснили в компании, ранее прямой судозаход сервиса МЕ3 в Новороссийск был приостановлен в связи с вступлением в силу зимнего расписания, перевалка контейнеров в этот период осуществлялась в Порт-Саиде.

     

     

     

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