3 млрд долларов на 20 контейнеровозов

Во втором квартале этого Hyundai Merchant Marine (HMM) разместит заказы на строительство 20 контейнеровозов, сообщает Yohnap со ссылкой на компанию.

К июню HMM выберет судостроителя, который построит двенадцать 20-тысячников и 8 контейнеровозов вместимостью 14 000 TEU. Не исключено, что заказ получат две судостроительные компании.

Сообщается, что HMM направила соответствующие запросы в Hyundai Heavy Industries (HHI), Samsung Heavy Industries (SHI), Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Industry (DSME). По оценкам отраслевых инсайдеров, стоимость сделки составит порядка 2,8 млрд долларов.

20-тысячники будут задействованы на трейде Азия – Южная Америка, 14-тысячники будут поставлены на сервисы на восточное побережье США.

По информации Yohnap, в настоящее время в управлении HMM находится 90 судов, из них 52 контейнеровоза и 38 сухогрузов. В собственности компании – 20 судов.