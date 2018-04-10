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    • 3 млрд долларов на 20 контейнеровозов

    10.04.2018

    • Во втором квартале этого Hyundai Merchant Marine (HMM) разместит заказы на строительство 20 контейнеровозов, сообщает Yohnap со ссылкой на компанию.

    К июню HMM выберет судостроителя, который построит двенадцать 20-тысячников и 8 контейнеровозов вместимостью 14 000 TEU. Не исключено, что заказ получат две судостроительные компании.

    Сообщается, что HMM направила соответствующие запросы в Hyundai Heavy Industries (HHI), Samsung Heavy Industries (SHI), Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Industry (DSME). По оценкам отраслевых инсайдеров, стоимость сделки составит порядка 2,8 млрд долларов.

    20-тысячники будут задействованы на трейде Азия – Южная Америка, 14-тысячники будут поставлены на сервисы на восточное побережье США.

    По информации Yohnap, в настоящее время в управлении HMM находится 90 судов, из них 52 контейнеровоза и 38 сухогрузов. В собственности компании – 20 судов.

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