Информационно-аналитическое агентство

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    • С электронной накладной

    10.04.2018

    • В начале этого года Россия присоединилась к Дополнительному протоколу к Конвенции КДПГ, касающемуся электронной накладной (e-CMR), что позволит в ближайшей перспективе обеспечить полную цифровизацию автоперевозок. Всего к Протоколу о e-CMR в настоящее время присоединились 17 стран. Об этом рассказал глава постоянного представительства IRU в Евразии Дмитрий Чельцов в рамках круглого стола на форуме «Северное измерение».

    «Россия первая из стран СНГ присоединилась к Дополнительному протоколу e-CMR, – сказал он. – В странах Евразии достигнут значительный прогресс, на разных стадиях идет процесс внутригосударственного согласования. В текущем году ожидается присоединение к Дополнительному протоколу e-CMR Финляндии, Швеции и Польши. Транспортные ведомства Румынии, Македонии и Греции обсуждают данный вопрос. Проводятся консультации в Португалии, Боснии и Герцеговине, Сербии и Черногории».

     Д.Чельцов отметил, что таким образом формируются Атлантический, Балканский и Центрально-Европейские коридоры e-CMR.  Как рассказал Д.Чельцов в беседе с SeaNews, Министерство транспорта не собирается останавливаться на формальном присоединении. Достигнута договоренность о планировании Россией трансграничного пилотного проезда с использованием e-CMR с одной из соседних стран. «Для этого, безусловно, нужны партнеры», – сказал он.

    В настоящее время есть юридические вопросы на международном уровне, касающиеся применения электронных инструментов. В ряде стран они протестированы и реализуются на практике (Испания, Франция).

     «Переход «на цифру» дает ощутимые преимущества, в числе которых упрощение документооборота, снижение административной и финансовой нагрузки, целостность и прозрачность информации, – сказал Д.Чельцов. – Несмотря на то, что накладная CMR представляют собой документ частного права между отправителем и перевозчиком, в нем содержится вся основная информация о перевозимом грузе и сторонах перевозки. А это важно с точки зрения контроля, надлежащий уровень которого необходимо обеспечить в процессе всей перевозки по территории России и других стран. Для расширения использования цифровых технологий в сфере транспорта, безусловно, требуется разработка и внедрение международных стандартов, признание электронных цифровых подписей, создание новых или адаптация существующих цифровых платформ».

     «Присоединение России является важным шагом на пути к цифровой трансформации в сфере автомобильного транспорта и вносит весомый вклад в реализацию госпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации». Россия уверенно движется в авангарде инноваций и создает благоприятные условия для упрощения документооборота, повышения эффективности и транспарентности международных автомобильных перевозок», – резюмировал Д.Чельцов

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