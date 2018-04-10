Информационно-аналитическое агентство

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    • Сессия Комитета IMO по защите морской среды

    10.04.2018

    • В штаб-квартире Международной морской организации в Лондоне 9 апреля начала работу 72-я сессия Комитета по защите морской среды (КЗМС 72). 

    По сообщению пресс-службы Росморречфлота, в работе заседания принимает участие правительственная делегация России, в состав которой входят ответственные сотрудники Представительства РФ при IMO, заместитель руководителя Росморречфлота Александр Пошивай, представители подведомственных Росморречфлоту организаций (ФГБУ «Морспасслужба», ФГБУ «АМП Балтийского моря» и ФГБУ «АМП Западной Арктики), а также Российского морского регистра судоходства. 

    На рассмотрение сессии представлено 108 документов в рамках 17 пунктов повестки дня. Российская Федерация представила 8 документов, два из которых представлены в соавторстве с государствами Арктического совета.

    На сессии в числе прочих будут рассмотрены такие вопросы как поправки к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, измененной Протоколом 1978 года к ней (Конвенция МАРПОЛ), предотвращение загрязнения парниковыми газами с судов и выполнение Конвенции по управлению балластными водами.

    На сессии ожидается принятие Кодекса по одобрению систем обработки балластных вод, который заменит пересмотренное соответствующее Руководство (G8) (резолюция МЕРС.279(70)).

    В повестку дня сессии вошло обсуждение вопросов предотвращения загрязнения воздушной среды и снижения выбросов парниковых газов с судов в контексте выполнения Дорожной карты по разработке Всеобъемлющей стратегии IMO по снижению выбросов парниковых газов с судов. 

    А.Пошивай выступил с заявлением об эффективности уже принятых в последние годы мер, что позволяет рассчитывать на накопительный позитивный эффект от них в части снижения выбросов в атмосферу с судов в обозримом будущем.

    Основанием для такого вывода послужило проведенное российскими учеными исследование, показавшее реальное снижение выбросов от международного судоходства при выполнении уже принятых правил и требований IMO в области защиты воздушной среды от загрязнения с судов на примере выбросов с судов в Кольском заливе.

    В ходе работы сессии планируется доработать проект текста первоначальной Стратегии IMO по сокращению выбросов парниковых газов с судов, который был подготовлен на состоявшемся на предыдущей неделе третьем заседании межсессионной рабочей группы по сокращению выбросов парниковых газов с судов, с целью одобрения стратегии на этой сессии.  

    Делегации обсудили вопрос о последовательном выполнении правила 14.1.3. Приложения VI к Конвенции МАРПОЛ, т.е. вступающего с 01.01.2020 требования о содержании серы в судовом топливе на уровне не более 0,5%. 
    Российская делегация обратила внимание Комитета на необходимость переноса срока введения поправок к Конвенции МАРПОЛ, которые были предложены Подкомитетом PPR, в части, касающейся запрета на перевозку в качестве топлива сортов топлива, которые после 1 января 2020 года не будут соответствовать новому стандарту по содержанию топлива. 

    Одним из вопросов, которые предстоит обсудить в рамках повестки дня, является снижение риска использования тяжелых сортов топлива в арктических водах. Ряд государств-членов IMO и неправительственных природоохранных организаций подняли вопрос о необходимости введения запрета использования такого топлива, принимая во внимание чувствительную и хрупкую окружающую среды в Арктическом регионе.

    Российская Федерация представит свой документ с обоснованиями неправомерности такого подхода, а также документ с предложениями возможных мер снижения риска использования тяжелых сортов топлива в арктических водах.  

    Работа 72-й сессии КЗМС продолжится до 13 апреля, когда планируется принятие отчета по итогам сессии. 

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