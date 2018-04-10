Открыта навигация в Шахтерске

«Угольный морской порт Шахтерск» открыл навигацию. На морском терминале «Восточной горнорудной компании» отгрузили первое судно. Сухогруз «GladMark» дедвейтом 56 тыс. тонн с 6 апреля встал на рейде «Угольного морского порта Шахтерск» для погрузки угля. Как сообщает пресс-служба порта, погрузку осуществили собственным флотом за три дня. Этот уголь предназначается таиландским потребителям. В ближайшее время ожидается, что на рейде Шахтерска будут грузиться сразу несколько сухогрузов.

В этом году «Угольный морской порт Шахтерск» намерен отгрузить 7,5-8 млн тонн. Для этого ВГК ведет планомерное наращивание производственных мощностей терминала. В 2017 году была приобретена вторая погрузочная машина (стакер) производительностью 1,5 тыс. тонн. В межнавигационный период была смонтирована третья погрузочная машина (второй стакер). Теперь общая мощность причального погрузочного комплекса составляет 5,5 тыс. тонн в час.

В 2017 году ВГК приобрела два сухогруза дедвейтом по 4,5 тыс. тонн, а также построила шесть плашкоутов под групповым названием «Рейд». В том числе и пополнение собственного рейдового флота позволило нарастить объемы отгрузки и добиться годового рекорда 4,6 млн тонн. За раз «Рейд» берет на борт 500 тонн угля.

«Восточная горнорудная компания» управляет самым крупным по добыче угля предприятием на Сахалине – «Солнцевским угольным разрезом» и самым крупным по отгрузке угольным морским терминалом – «Угольным морским портом Шахтерск». Компания реализует инвестиционный проект по наращиванию добычи и отгрузки угля в Сахалинской области до 12 млн тонн в год. В марте 2018 года дочка ВГК – «ВГК транспортные системы» стала резидентом свободного порта Владивосток и намерена построить к 2022 году конвейерную линию по доставке угля от «Солнцевского угольного разреза» до «Угольного морского порта Шахтерск» протяженностью 28 км.