Информационно-аналитическое агентство

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    • На море ветер

    10.04.2018

    • По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:

    • В Азовском море ожидается сильный северо-восточный ветер порывами 15-20 м/с, высота волн 0,3-0,8 м, в открытой части моря до 1,5 м,
    • В Баренцевом море в Кольском заливе ветер в порывах 15-20 м/с, на побережье Мурмана 20-25 м/с, на юго-востоке моря ветер южный, юго-западный 9-14 м/с, в порывах 17-22 м/с, лед 7-8 баллов,
    • В Белом море ветер северо-восточный, северный 17-20 м/с, в порывах 23-28 м/с, лед 7-9 баллов.

     

     

     

     

     

     

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