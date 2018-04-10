На море ветер

По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:
- В Азовском море ожидается сильный северо-восточный ветер порывами 15-20 м/с, высота волн 0,3-0,8 м, в открытой части моря до 1,5 м,
- В Баренцевом море в Кольском заливе ветер в порывах 15-20 м/с, на побережье Мурмана 20-25 м/с, на юго-востоке моря ветер южный, юго-западный 9-14 м/с, в порывах 17-22 м/с, лед 7-8 баллов,
- В Белом море ветер северо-восточный, северный 17-20 м/с, в порывах 23-28 м/с, лед 7-9 баллов.