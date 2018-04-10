Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Назначение в Первой грузовой

    10.04.2018

    • Председателем правления «Первой грузовой компании» избран Александр Сапронов. Соответствующее решение было принято Советом директоров ПГК в конце марта. А.Сапронов сменит на этом посту Олега Букина.

    Согласно официальному сообщению ПГК, в остальном состав правления остался без изменений, в него входят следующие руководители ПГК:

    • Валерий Веремеев – заместитель генерального директора по стратегии и развитию,
    • Сергей Гончаров – заместитель генерального директора по техническому развитию,
    • Максим Логвин – заместитель генерального директора по управлению персоналом и социальной политике,
    • Анна Некрасова – заместитель генерального директора по экономике и финансам,
    • Александр Печурин – заместитель генерального директора по оперативной работе,
    • Дмитрий Притула – заместитель генерального директора по коммерции,
    • Андрей Рыженков – заместитель генерального директора по логистике,
    • Вадим Урьяс – заместитель генерального директора по информационным технологиям,
    • Лариса Хон – заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами и коммуникациям.

    А.Сапронов работает в компании с 2014 года, он занимал должность исполнительного директора. До прихода в ПГК возглавлял ООО «Независимая Транспортная Компания», был вице-президентом по логистике ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат». Входит в составы совета директоров АО «ПГК» и Freight One Scandinavia Ltd.

    О.Букин, возглавлявший ПГК с апреля 2012 по апрель 2018 года, остается в составе совета директоров компании, комитета по стратегическому планированию и займется стратегией развития всей транспортной группы UCL Holding.

    163
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    Китайназначение 27.03.2018 Назначение в CSSC
    Новый председатель правления
    0
    назначение 01.02.2018 Назначение в HOYER Group
    1 февраля Филип Неллинг назначен на должность CFO компании HOYER Group, сменив на этом посту Герда Петерс. Совместно […]
    0
    DNV GLназначение 18.01.2018 Назначения в DNV GL
    Бен Оудман назначен региональным менеджером по континентальной Европе, Евразии, Ближнем Востоке, Индии и Африки в DNV GL – […]
    0
    Hyundai Merchant Marineназначение 02.04.2018 Полномочия CEO HMM продлены
    Полномочия CEO Hyundai Merchant Marine (HMM) Чанг-Кеун Ю продлены еще до 2021 года, сообщает World Maritime News. О […]
    0
    MSCКонтейнерный терминалназначение 13.02.2018 Назначение в «дочке» MSC
    Новый CEO Terminal Investment Limited
    0
    Maerskназначение 05.02.2018 Назначение в Maersk Tankers
    Назначен вице-председатель Совета директоров
    0
    EurogateMSCназначение 16.02.2018 Назначение в Eurogate
    Новый управляющий в MSC Gate Bremerhaven
    0
    ДокументыМорской порт Санкт-ПетербургПервая грузовая компания 13.03.2018 Работа по регламенту
    ПГК на 12 часов сократила простой вагонов в Морском порту Санкт-Петербурга
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    10.04.2018 В Новороссийске плюс, в Приморске минус
    09.04.2018 Жд экспорт через порты
    06.04.2018 Запущен проект «Юг»
    06.04.2018 Особенности черноморской ро-ро логистики
    05.04.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 13
    05.04.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 13
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики