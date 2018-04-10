Назначение в Первой грузовой

Председателем правления «Первой грузовой компании» избран Александр Сапронов. Соответствующее решение было принято Советом директоров ПГК в конце марта. А.Сапронов сменит на этом посту Олега Букина.

Согласно официальному сообщению ПГК, в остальном состав правления остался без изменений, в него входят следующие руководители ПГК:

Валерий Веремеев – заместитель генерального директора по стратегии и развитию,

Сергей Гончаров – заместитель генерального директора по техническому развитию,

Максим Логвин – заместитель генерального директора по управлению персоналом и социальной политике,

Анна Некрасова – заместитель генерального директора по экономике и финансам,

Александр Печурин – заместитель генерального директора по оперативной работе,

Дмитрий Притула – заместитель генерального директора по коммерции,

Андрей Рыженков – заместитель генерального директора по логистике,

Вадим Урьяс – заместитель генерального директора по информационным технологиям,

Лариса Хон – заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами и коммуникациям.

А.Сапронов работает в компании с 2014 года, он занимал должность исполнительного директора. До прихода в ПГК возглавлял ООО «Независимая Транспортная Компания», был вице-президентом по логистике ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат». Входит в составы совета директоров АО «ПГК» и Freight One Scandinavia Ltd.

О.Букин, возглавлявший ПГК с апреля 2012 по апрель 2018 года, остается в составе совета директоров компании, комитета по стратегическому планированию и займется стратегией развития всей транспортной группы UCL Holding.