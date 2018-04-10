Информационно-аналитическое агентство

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    • Логисты о рублевых тарифах – 2

    10.04.2018

    • В продолжение дискуссии о том, как скажется на логистическом рынке перевод портовых тарифов в рубли, мы попросили ответить на несколько вопросов директора по интермодальным операциям логистической компании «ДАКСЕР» Романа Ипатова.

    В какой валюте сейчас номинированы тарифы в разных портах? 

    Если говорить про тарифы, связанные с перевалкой контейнерных грузов через основные морские порты России, то мы не имеем на руках ставки, зафиксированные в национальной валюте – российских рублях. Все тарифы выражены в условных единицах с привязкой к доллару США. Пересчет в российские рубли обычно осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета или дату платежа. 

    Вам как логистической компании в какой валюте удобнее производить оплату – и почему?

    Логисты о рублевых тарифах – 2Нашей компании как резиденту РФ проще, удобнее и выгоднее осуществлять оплату терминальных услуг в российских рублях, так как значительная часть наших клиентов, которым мы оказываем транспортно-экспедиторские услуги, – российские компании, осуществляющие хозяйственно-финансовую деятельность в национальной валюте. 

    Таким образом, переход стивидорных компаний на тарификацию оказываемых ими услуг исключительно в российских рублях не вызывает у нас каких-либо сложностей и проблем, а скорее, наоборот, создает более удобные платежные условия, а также поможет в проведении более точных расчетов конечной стоимости доставки груза, так как реальные затраты за терминальные операции перестанут зависеть от стоимости иностранной валюты. 

    Как скажется установление исключительно рублевых тарифов в морских портах на расходах участников рынка? 

    Достаточно затруднительно анализировать возможные изменения, которые могут быть у участников рынка, а особенно влияние на стивидорные компании, которые владеют непосредственно портовой техникой и инфраструктурой и оказывают остальным участникам рынка огромный комплекс работ и услуг в порту. Именно поэтому нам как раз бы хотелось услышать их мнение и аргументы. Практически любое нововведение всегда имеет как плюсы, так и минусы.

    Если говорить от лица компаний, представляющих транспортно-логистическую деятельность, то, на наш взгляд, это позитивное решение, к которому мы готовы. Дело сейчас только за стивидорными компаниями. 

    Может ли такая мера может привести к повышению тарифов?   

    На данный момент мы не ожидаем, что ставки возрастут или, напротив, станут ниже текущих только от того, что произойдет смена валюты на тарифы. Однако ситуация прояснится, когда стивидорные компании анонсируют первые тарифы за терминальные услуги в морских портах в российских рублях.

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