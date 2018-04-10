В Новороссийске плюс, в Приморске минус

Консолидированный грузооборот группы НМТП за январь-февраль 2018 года составил 22,3 млн тонн. Это на 6,3% ниже аналогичного показателя прошлого года. Если смотреть отдельно по портам, то снижение произошло только в Приморске – минус 21,1% до 8,6 млн тонн.

Грузооборот Балтийска (БСК) по сравнению с январем-февралем 2017 года в TEU вырос на 32,8% до 24 тыс. TEU, в тоннах – на 31,2% до 142 тыс. тонн.

Новороссийские активы группы за 2 месяца этого года обработали более 13,5 млн тонн, что на 6,1% выше уровня прошлого года (напомним, в Новороссийске работают собственно НМТП, ИПП, «Новорослесэкспорт», НСРЗ и НЗТ плюс совместное предприятие с АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» НМТ).

Перевалка наливных грузов за два месяца 2018 года снизилась на 12,4% до 16,3 млн тонн. При этом рост отмечен только в перевалке нефтепродуктов.

Совокупный оборот нефти по итогам отчетного периода в компаниях НМТП в Приморске и Новороссийске составил более 9,9 млн тонн, минус 21,7%. Существеннее снизил отгрузки нефти ПТП – на 30,8% (до 5,8 млн тонн), Новороссийск сократил перевалку на 4,2% (до 4,1 млн тонн).

Оборот нефтепродуктов за январь-февраль 2018 года вырос на 8,7% до 6,1 млн тонн. В том числе через Приморский торговый порт было отгружено 2,8 млн тонн (+11%), через Новороссийск (ИПП, Шесхарис, НМТ) – 3,3 млн тонн (+8,7%).

Оборот навалочных грузов за 2 месяца 2018 года вырос на 16,5% и составил 2,8 млн тонн. По сравнению с январем-февралем прошлого года выросли отгрузки зерновых – на 39,7% (до 2,2 млн тонн). Рост также отмечен в обработке сахара-сырца – на 41,1% (до 44 тыс. тонн).

По остальным грузам произошло снижение оборота. Перевалка железорудного сырья упала по сравнению с показателем января-февраля прошлого года на 21,7% до 266 тыс. тонн. Угля было перевалено на 36% (216 тыс. тонн) меньше, чем в январе-феврале прошлого года. Снижение оборота отмечено по химическим грузам – на 36,3%, до 79 тыс. тонн.

Как отмечают в группе, снижение по трем последним грузам обусловлено неблагоприятными погодными условиями в Азово-Черноморском бассейне и в портах выгрузки, приведшим к опозданию флота и смещению графика обработки судов в порту Новороссийск на более поздние периоды, а также дефицитом подвижного состава на ж/д станциях отправления.

Оборот генеральных грузов по итогам первых двух месяцев 2018 года увеличился на 15,9% и составил 2,3 млн тонн. В данном сегменте только перевалка лесных грузов имеет отрицательную динамику – минус 10% до 50 тыс. тонн. Объем перевалки черных металлов вырос на 16,6% (до 1,9 млн тонн), цветных металлов – на 14,7% (до 208 тыс. тонн), скоропорта – на 35,1% (до 36 тыс. тонн).

Динамика контейнерооборота и в Новороссийске, и на Балтике положительная.