В Баренцевом море спасли маломерные суда

По данным ГМСКЦ, 9 апреля в 5-30 на траулере «Святогор», судовладелец РК им. В.И.Ленина, порт регистрации Петропавловск-Камчатский, вышел из строя опорный подшипник. Судно без хода. Пострадавших, загрязнения окружающий обстановки нет. К аварийному судну было направлено спасательное судно «Преданный», судовладелец ФГБУ «Морспасслужба», порт регистрации Владивосток. В районе аварийного судна находится в обеспечении траулер «Си Винд», судовладелец РК им. В.И.Ленина, порт регистрации Петропавловск-Камчатский. В 3-50 10 апреля «Преданный» взял «Святогор» на буксир и начал буксировку в Петропавловск-Камчатский. Погода в районе: ветер западный 10-12 м/с, высота волны 1,5-2 м.

В 9-42 9 апреля в морском порту Астрахань на 3040,8 км Волги у правого берега было обнаружено загрязнение нефтепродуктами водной поверхности в районе «Астраханского южного порта». Площадь загрязнения – 300 кв. м. В 9-55 к месту обнаружения загрязнения вышли рейдовый водолазный катер «Волна» и рейдовый катер «Амур» с понтоном, оборудованием ЛАРН и аварийно-спасательным подразделением. В 19-00 от Каспийского филиала ФГБУ «Морспасслужба» было получено донесение, что разлив локализован. На 6 утра 10 апреля площадь загрязнения уменьшилась до 70 кв. м. Продолжается сбор нефтепродуктов в два ордера боновых заграждений.

В 15-50 9 апреля в Баренцевом море в губе Ура маломерное судно ТТ-0372RUS51, судовладелец индивидуальный предприниматель, потеряло ход, требуется помощь буксира. На борту находилось два человека. В 16-10 катер ООО «Русское море» взял аварийное судно на буксир и начал буксировку в Ура-Губу. В 16-46 аварийное судно было

В 20-05 9 апреля поступило сообщение о потере хода надувной лодки РМЛ 61-56, владелец частное лицо, в районе мыса Сетьнаволок (Кольский залив), требовалась помощь, на борту было два человека. В 21-30 из порта Мурманск в район аварийного судна вышел «Вельбот-178». В 23-35 «Вельбот-178» обнаружил команду аварийного судна на берегу в районе Кувшинской Салмы (Кольский залив). Из-за штормовой погоды (ветер восточный 17 м/с, высота волны 2 м) и темного времени суток эвакуацию команды аварийного судна отложили до улучшения погоды. В 5-10 10. апреля владельца лодки и его попутчика сняли с берега пограничным катером и передали на «Вельбот-178» для доставки в Североморск по месту жительства. Состояние спасенных хорошее.