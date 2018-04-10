Все порты Финляндии

Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам первых двух месяцев этого года составил 272,9 тыс. TEU. Это на 2% больше аналогичного показателя 2017 года.

По данным Ассоциации финских портов, ХаминаКотка за январь-февраль 2018 года обработала на 4,3% меньше, чем годом ранее — ее оборот составил 113,1 тыс. TEU. Хельсинки, напротив, увеличил контейнерооборот на 11,1%, до 86,6 тыс. TEU.

Третий по контейнерообороту в Финляндии порт – Раума – за отчетный период перевалил 44,7 тыс. TEU, что на 3,9% больше, чем за 2 месяца 2017 года.

Через причалы Ханко за отчетный период прошло порядка 9,2 тыс. TEU — на 11% больше контейнеров, чем за январь-февраль 2017 года. Оборот контейнеров в Оулу вырос на 15,9% до порядка 8 тыс. TEU.

Коккола в январе-феврале отчетного года увеличила объемы перевалки контейнеров — на 15% (до 3,7 тыс. TEU). В то же время, Пори снизил оборот на 38,8% до 2,8 тыс. TEU.

Контейнерооборот Торнио сократился по отношению к показателю 2017 года на 17,1% и составил 2,2 тыс. TEU. Объем обработанных контейнеров в порту Кеми также сократился – на 13% до 1,9 тыс. TEU.

Турку по итогам 2 месяцев 2018 года перевалил 371 TEU (-2%), Уусикапунки — 344 TEU (+29,8%), Раахе — 20 TEU (-50%).