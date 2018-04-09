Baltic Dry идет вниз

Baltic Dry Index уже три дня показывает значения ниже тысячи.

По данным Bloomberg, по состоянию на пятницу 6 апреля индикативный показатель, отражающий состояние рынка перевозок навалочных и насыпных грузов, составлял 948 пунктов.

Предыдущий провал был в июле, когда Baltic Dry опускался до 820 пунктов.

После недавнего пика 1743 пункта в декабре прошлого года падение кажется значительным.

Впрочем, до самого низкого показателя, зафиксированного за последние пять лет, – 292 пункта в феврале 2016 года – еще очень и очень далеко.

скриншот – Bloomberg