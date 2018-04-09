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    • Baltic Dry идет вниз

    09.04.2018

    • Baltic Dry Index уже три дня показывает значения ниже тысячи.

    По данным Bloomberg, по состоянию на пятницу 6 апреля индикативный показатель, отражающий состояние рынка перевозок навалочных и насыпных грузов, составлял 948 пунктов.

    Предыдущий провал был в июле, когда Baltic Dry опускался до 820 пунктов.

    После недавнего пика 1743 пункта в декабре прошлого года падение кажется значительным.

    Впрочем, до самого низкого показателя, зафиксированного за последние пять лет, – 292 пункта в феврале 2016 года – еще очень и очень далеко.

    Baltic Dry идет вниз

    скриншот – Bloomberg

     

     

     

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