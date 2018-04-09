Финансы ДелоПортс по МСФО

ООО «ДелоПортс» опубликовало консолидированные финансовые результаты за 2017 год в соответствии с МСФО.

Чистая прибыль компании составила по итогам года 4 242 млн рублей, что на 4,1% больше, чем за 2016 год.

Выручка увеличилась на 12,7% и составила 8 791 млн рублей.

Показатель EBITDA вырос на 5,7% до 6 079 млн рублей. При этом рентабельность по EBITDA составила 69,2% против 73,8% в 2016 году.

Операционный денежный поток в 2017 году увеличился на 5,1% до 4 976 млн рублей.

Капитальные затраты по итогам 2017 года выросли в 2,2 раза до 2 403 млн рублей.

Чистый долг общества по итогам отчетного года составил 5 814 млн рублей (+34,4% по сравнению с показателем на 31 декабря 2016 года).

Напомним, в структуру активов «ДелоПортс» входит контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания «Дело». Общий объем перевалки по итогам 2017 года составил 7,7 млн тонн, что на 28,3% выше уровня 2016 года.