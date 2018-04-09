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    • Смягчение ледовых ограничений

    09.04.2018

    • Распоряжением капитана Большого порта Санкт-Петербург 00-00 9 апреля на акватории порта и на подходах к нему установлены следующие ограничения по режиму ледового плавания:

    Суда без ледовых усилений допускаются к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов.

    Суда категории Ice1 и выше допускаются к плаванию во льдах под проводкой ледокола или самостоятельно по разрешению и рекомендациям ледокола.

    Барже-буксирные составы и маломерные суда к плаванию во льдах не допускаются.

    Аналогичные ограничения и с той же даты установлены в пассажирском порту Санкт-Петербург.

     

     

     

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