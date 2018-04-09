Смягчение ледовых ограничений

Распоряжением капитана Большого порта Санкт-Петербург 00-00 9 апреля на акватории порта и на подходах к нему установлены следующие ограничения по режиму ледового плавания:

Суда без ледовых усилений допускаются к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов.

Суда категории Ice1 и выше допускаются к плаванию во льдах под проводкой ледокола или самостоятельно по разрешению и рекомендациям ледокола.

Барже-буксирные составы и маломерные суда к плаванию во льдах не допускаются.

Аналогичные ограничения и с той же даты установлены в пассажирском порту Санкт-Петербург.