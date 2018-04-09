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    • «Северный полюс» построят в России

    09.04.2018

    • Россия построит ледостойкую самодвижущуюся платформу «Северный полюс»  – плавучую обсерваторию для российских исследований и мониторинга природной среды в целях продолжения и развития комплексных научных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации».

    Соответствующие постановление от 30 марта 2018 года №355 и распоряжение от 30 марта 2018 года №545-р опубликованы на сайте правительства РФ. Срок ввода платформы в эксплуатацию – 2020 год. Подписанными документами утверждено решение о бюджетных инвестициях в 2018-2020 годах в проектирование и строительство платформы.

    В соответствии с госпрограммой, объём бюджетных ассигнований в проектирование и строительство платформы составит 6966,6 млн рублей (363 млн рублей – в 2018 году, 4325,6 млн рублей – в 2019 году, 2278 млн рублей – в 2020 году).

    Исполнителем работ по проектированию и строительству платформы определено АО «Адмиралтейские верфи».

    Более подробно ознакомиться с документами можно в файлах ниже.

    постановление № 355

    распоряжение № 545

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